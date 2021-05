Les excuses de John Cena après le commentaire de Taïwan ressemblent à des « aveux forcés », selon un défenseur de la liberté d’expression

L’avocate de la liberté d’expression Suzanne Nossel a déclaré jeudi qu’elle avait trouvé Les excuses de John Cena à la Chine « troublant » après avoir qualifié Taïwan de pays lors d’une interview promotionnelle pour son prochain film, « Fast and Furious 9 ».

« Cela ressemblait à une confession forcée », a déclaré Nossel, PDG de Pen America à but non lucratif, à « The News with Shepard Smith » de CNBC. « Ce sentiment clair qu’il est sous une pression énorme, que ce qui a pu être à peine un lapsus entraîne des conséquences potentiellement draconiennes pour le film, pour sa propre carrière, c’est illustratif de cette main très lourde et de la pression que les Chinois appliquent. quand quelqu’un les croise. »

Pen America vise à défendre les droits de l’homme et la liberté d’expression dans le monde.

Cena a présenté ses excuses mardi sur les réseaux sociaux chinois. « Je dois dire en ce moment, c’est très, très, très, très, très, très important », a déclaré la star de cinéma dans son message vidéo. « J’aime et je respecte la Chine et le peuple chinois. Je suis vraiment désolé pour mon erreur. »

La Chine revendique Taiwan comme son propre territoire. Bien que les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan en tant que pays, ils soutiennent le gouvernement taïwanais de diverses manières informelles.

L’île autonome est la question territoriale la plus sensible de la Chine et une source majeure de conflit avec Washington, qui est tenu par la loi américaine d’aider l’île à se défendre.

Nossel a ajouté qu’elle pense que les studios hollywoodiens devraient être plus transparents quant à savoir qui les finance et quelle partie des bénéfices est réalisée en Chine.

« Je pense que lorsque quelque chose comme cet incident se produit, John Cena devrait avoir le soutien du studio et des cinéastes pour ne pas avoir à se prosterner efficacement et à présenter des excuses aussi obséquieuses afin de se sauver apparemment », a déclaré Nossel.

Le dernier opus d’Universal dans la franchise « Fast and Furious » a débuté avec un énorme montant de 162 millions de dollars sur huit marchés, dont la Chine, la Corée et Hong Kong.

Ni NBCUniversal ni l’ambassade de Chine n’ont pu être contactés pour commenter. Un porte-parole de Cena n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Divulgation : Universal appartient à NBCUniversal, la société mère de NBC News et CNBC.