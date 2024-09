Les « excuses » de Janet Jackson pour ses commentaires mal informés sur Kamala Harris n’étaient pas autorisées

MIS À JOUR:Après une tournure confuse des événements dimanche, les représentants de Janet Jackson disent Variété qu’une « excuse » formulée de manière inhabituelle pour les propos mal informés du chanteur Commentaires sur l’origine ethnique de la candidate démocrate à la présidence Kamala Harris a été faite par une personne qui n’est pas le manager de la chanteuse, comme il l’avait prétendu, et n’était donc pas autorisée à parler en son nom.

Les « excuses » non autorisées, rapportées pour la première fois par Buzzfeed et reprise par plusieurs médias importants, a été faite par un homme nommé Mo Elmasri qui — apparemment à tort — a prétendu être le manager du chanteur. On peut y lire : « Janet Jackson souhaite clarifier ses récents commentaires. Elle reconnaît que ses déclarations concernant l’identité raciale de la vice-présidente Kamala Harris étaient fondées sur de fausses informations. Janet respecte le double héritage de Kamala Harris, à la fois noire et indienne, et s’excuse pour toute confusion causée. Elle apprécie la diversité que représente Kamala Harris et comprend l’importance de la célébrer dans la société d’aujourd’hui. Janet reste déterminée à promouvoir l’unité et la compréhension. »

Cependant, la chanteuse est gérée par son frère Randy depuis de nombreuses années. Les frères et sœurs seraient en deuil de leur frère aîné Tito, décédé dimanche dernier à l’âge de 70 ans, et indisponible pour commenter.

Contacté par Variétéa déclaré Elmasri dans un e-mail, « Je ne travaille plus pour elle. J’ai été renvoyé par Janet et Randy, après avoir tenté d’améliorer son image devant l’opinion publique et ses fans, et c’est quelque chose que je ne mérite pas. Tout mon soutien à Kamla [sic] Harris.

Elmasri n’a pas immédiatement répondu à Variétédemandes de commentaires supplémentaires. Sa biographie sur le Base de données de films sur Internet Elmasri affirme être un cinéaste égyptien et le fondateur d’une société de conseil appelée 24 East Agency, et prétend être un « consultant créatif pour de nombreuses superstars mondiales », dont Jackson, Beyonce, Britney Spears et Selena Gomez. Il a notamment été producteur exécutif du prochain film « Janet Jackson: Family First », bien que ses deux autres rôles soient « non crédités » d’assistant réalisateur stagiaire et de directeur créatif. Elmasri a envoyé par e-mail les « excuses » de Jackson à Variété plus tôt dimanche, avec lui-même répertorié comme son manager, mais Variété n’a pas publié sa déclaration jusqu’à ce que son représentant précise qu’elle n’était pas autorisée.

Les commentaires de Jackson sur le vice-président ont été faits dans le cadre d’une récente interview avec The Guardian, dans laquelle la chanteuse s’est également inquiétée du chaos potentiel entourant les prochaines élections de novembre. Elle a exprimé son incertitude quant aux informations qui lui avaient été « communiquées » sur l’origine ethnique de Harris, mais a néanmoins poursuivi ses déclarations.

« Vous savez ce qu’ils auraient dit ? », a déclaré Jackson au média. « Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne. »

Lorsqu’on lui a appris que Harris était à la fois noir et indien, Jackson a répliqué en affirmant que le père du candidat à la présidence n’était ni l’un ni l’autre.

« Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je n’ai pas regardé les informations depuis quelques jours », a-t-elle déclaré. « On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Ses commentaires semblent faire écho à ceux que l’ancien président Donald Trump avait déclaré aux journalistes en août, selon lesquels Harris, son adversaire démocrate, était « devenu noir » pour des raisons politiques.

« Elle ne faisait que promouvoir son héritage indien », a déclaré Trump lors d’une interview à la convention de l’Association nationale des journalistes noirs. « Je ne savais pas qu’elle était noire jusqu’à il y a quelques années, lorsqu’elle est devenue noire, et maintenant elle veut être connue comme noire… Est-elle indienne ou est-elle noire ? »

Il a été confirmé que le père de Harris était un immigré jamaïcain. Il est venu aux États-Unis pour faire un doctorat en économie. Sa mère, décédée en 2009, était une immigrée indienne.

Variété Nous vous en dirons davantage sur la situation au fur et à mesure de son évolution.

