Les excuses de Janet Jackson pour les commentaires de Kamala Harris n’ont pas été approuvées par l’artiste

MISE À JOUR 14h32 : Il s’avère que Janet JacksonLe questionnement bizarre de Kamala Harris« L’héritage est devenu encore plus étrange.

Malgré les rapports d’aujourd’hui selon lesquels la gagnante de cinq Grammy Awards revenait sur ses déclarations selon lesquelles Harris n’était « pas noire », l’équipe de Jackson a déclaré TMZ que les excuses présentées plus tôt par Mo Elmasri, qui prétendait être son manager, n’ont pas été approuvées par Jackson.

Selon l’IMDb de Janet, Elmasri est répertorié comme son manager, mais il est largement connu que son frère Randy Jackson est son manager de longue date.

La saga continue…

PRÉCÉDEMMENT 9h18 : Suite à une réaction rapide suite à de récents commentaires sur le vice-président Kamala Harris, Janet Jackson semble avoir présenté des excuses.

Prétendant être le Incassable Le manager de l’artiste, Mo Elmasri, a déclaré que Jackson avait déjà parlé « sur la base de fausses informations » au sujet de la famille et de l’origine ethnique du candidat démocrate à la présidence lors d’une récente interview avec Le Gardien.

« Elle respecte profondément la vice-présidente Kamala Harris et ses réalisations en tant que femme noire et indienne. Janet s’excuse pour toute confusion causée et reconnaît l’importance d’une représentation précise dans le discours public », a déclaré Elmasri Buzzfeed « Nous apprécions l’opportunité qui nous est donnée d’aborder ce sujet et nous resterons déterminés à promouvoir l’unité », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Jackson avait déjà émis des hypothèses sur les antécédents familiaux de Harris, tout en admettant apparemment qu’elle ne savait pas de quoi elle parlait.

« Eh bien, vous savez ce qu’ils auraient dit ? Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne », a-t-elle déclaré. Le GardienLorsque le journaliste a précisé que Harris était d’origine noire et sud-asiatique, Jackson a répondu : « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Jackson semble répéter une théorie de conspiration d’extrême droite perpétuée par l’adversaire présidentiel de Harris Donald Trump. Lors de son passage devant l’Association nationale des journalistes noirs en juillet, Trump a déclaré : « Elle a toujours été d’origine indienne et elle a fait la promotion de cet héritage. Je ne savais pas qu’elle était noire jusqu’à il y a quelques années, lorsqu’elle est devenue noire, et maintenant elle veut être connue comme noire. Donc je ne sais pas si elle est indienne ou noire ? »

Il est bien connu que le père de la vice-présidente, Donald, est un professeur d’économie jamaïcain-américain à l’université de Stanford, tandis que sa défunte mère, Shyamala Gopalan, était une chercheuse et scientifique renommée dans le domaine du cancer du sein, originaire du sud de l’Inde. Les deux parents de Kamala ont immigré aux États-Unis, où ils se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants diplômés à l’université de Californie à Berkeley.

