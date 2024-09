Les « excuses » de Janet Jackson pour avoir remis en question la race de Kamala Harris n’étaient pas autorisées

L’équipe de Janet Jackson a nié avoir présenté des excuses pour ses propos affirmant que la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris n’était « pas noire ».

Un représentant de la chanteuse de « All For You » a dit aux gens Dimanche soir, une déclaration antérieure partagée par Mo Elmasri, qui prétendait être le manager de Jackson, n’était pas autorisée.

Son représentant a déclaré au média que Elmasri n’est pas le manager de la chanteuse et qu’il ne la représente pas à quelque titre que ce soit. Randy Jackson est son manager.

Les « excuses » de Janet Jackson pour avoir remis en question la race de Kamala Harris n’auraient pas été autorisées. Janet Jackson/Instagram

Un représentant de la chanteuse de « All For You » a déclaré à People dimanche soir qu’une déclaration antérieure sur Harris partagée par Mo Elmasri n’avait pas été approuvée par l’équipe de Jackson. AFP via Getty Images

Elmasri a affirmé dans la déclaration non approuvée que Janet s’excusait pour ses commentaires sur l’identité raciale de Harris, qui étaient « basés sur de la désinformation ».

L’interprète de « Feedback », 58 ans, a fait l’objet d’un examen minutieux après avoir remis en question la race de Harris lors d’une interview avec le Guardian publiée samedi.

Lorsqu’on a demandé à la pop star ce qu’elle pensait du vote des Américains pour la première femme noire candidate à la présidence, Janet a déclaré à propos de Harris : « Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Qu’elle est indienne. »

Son représentant a déclaré au média qu’Elmasri n’était pas le manager de la chanteuse et que cette personne ne la représentait en aucun cas. Radio BBC

Randy Jackson est son manager. Getty Images

Elle a continué : « Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc. »

Les parents de Harris étaient tous deux des immigrants, son père étant né en Jamaïque et sa mère en Inde.

On a ensuite demandé à Janet si les États-Unis étaient prêts à accueillir Harris, 59 ans, dans le Bureau ovale plutôt que son adversaire républicain et ancien président Donald Trump.

L’icône de la pop a été critiquée après avoir commenté la couleur de peau de Harris lors d’une interview avec le Guardian publiée samedi. Eugène Adebari/Shutterstock

« Elle n’est pas noire. C’est ce que j’ai entendu. Elle est indienne », a déclaré Janet à propos de Harris. AFP via Getty Images

« Je ne sais pas », a répondu le quintuple lauréat du Grammy. « Honnêtement, je ne veux pas répondre à cette question parce que je ne sais vraiment pas. Je pense que d’une manière ou d’une autre, ça va être le chaos. »

La chanteuse de « Nasty » a été rapidement critiquée sur les réseaux sociaux pour ses commentaires.

« C’est pour cela qu’elle n’a aucune importance et profite du succès de ses frères », a écrit une personne sur X, faisant référence au défunt frère de Janet, Michael Jackson.

« Son père est blanc. C’est ce qu’on m’a dit. Je veux dire, je n’ai pas regardé les nouvelles depuis quelques jours. On m’a dit qu’ils avaient découvert que son père était blanc », a ajouté la chanteuse à propos de Harris. Getty Images

Janet a dû faire face à des réactions négatives à cause de ses commentaires. Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

« J’ai toujours été fan de Janet Jackson, mais là, non, arrêtez », a ajouté un autre.

Plusieurs autres personnes ont souligné que le teint de Michael était devenu plus clair au début des années 1990, ce qui, selon lui, était dû au vitiligo.

Selon la clinique Mayole vitiligo est une maladie qui entraîne une perte de couleur de la peau.

« Janet, vous savez qu’il ne faut pas croire à ces bêtises… surtout après toutes les controverses raciales que Michael a traversées », a ajouté un autre critique.

Le père de Harris est né en Jamaïque et sa mère est née en Inde. Getty Images

L’adversaire républicain de la vice-présidente, Donald Trump, a également fait de fausses déclarations sur sa race. Getty Images

D’autres ont comparé les commentaires controversés de l’icône de la musique aux fausses déclarations de Trump selon lesquelles Harris a changé de race.

« Je la connais depuis longtemps, indirectement, et elle a toujours été d’origine indienne, et elle ne faisait que promouvoir l’héritage indien », a déclaré l’ancienne élève de « Apprentice », 78 ans, en juillet lors d’un discours à la National Association for Black Journalists.

« Je ne savais pas qu’elle était noire jusqu’à ce qu’elle devienne noire il y a quelques années, et maintenant elle veut être connue comme noire. »