Les excuses de Janet Jackson à Kamala Harris sont critiquées comme fausses

Les fausses « excuses » de Janet Jackson pour Kamala Harris démystifiées

Janet Jackson ne s’est jamais excusée pour ses commentaires sur la race de Kamala Harris.

Un représentant de la chanteuse a déclaré Variété dimanche, les « excuses » concernant ses commentaires sur l’origine raciale de la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris, qui ont fait le tour d’Internet, ont été faites par quelqu’un qui prétendait être son manager, mais qui ne l’est pas.

Les « excuses » non autorisées, publiées pour la première fois par Buzzfeed et par la suite répété par de nombreuses sources populaires, a été fait par un homme nommé Mo Elmasri, qui, apparemment à tort, a prétendu être le manager du chanteur.

Cependant, Randy, le frère de la chanteuse, la gère depuis plusieurs années maintenant.

Selon Variétéles frères et sœurs seraient en train de faire le deuil de leur frère aîné Tito, décédé dimanche dernier à l’âge de 70 ans, et n’ont pas été disponibles pour faire le moindre commentaire.

Elmasri a déclaré au média dans un courriel : « Je ne travaille plus pour elle. J’ai été renvoyé par Janet et Randy, après avoir tenté d’améliorer son image devant l’opinion publique et ses fans, et c’est quelque chose que je ne mérite pas », apportant tout son « soutien » à la vice-présidente Harris.