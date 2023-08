Les excuses de Gnonto et l’arrivée de Piroe ont transformé Leeds United de Daniel Farke

Que faisais-tu à 19 ans ? Ou plus précisément, que faisiez-vous de mal à l’âge de 19 ans, ces éraflures rapides et lâches qui vous font grincer des dents toutes ces années ?

C’est la conversation entamée par Daniel Farke jeudi alors qu’il jetait simultanément Willy Gnonto sous un bus avant de le traîner dehors, le réprimandant pour son ingérence dans le discrédit, mais reflétant que Gnonto, humain après tout, était un jeune de 19 ans en train de faire 19 ans. les affaires d’un an. « Je pense que nous faisons tous des erreurs à l’âge de 19 ans », a déclaré Farke, devant un regard entendu tout autour.

Farke a évité de se compromettre en parlant de ses propres délits d’adolescent et la nécessité du cinquième amendement dans cette conversation est quasiment universelle, sauf pour ceux qui n’ont pas péché. Mais Gnonto, de retour aux affaires après avoir tenté de se frayer un chemin hors d’Elland Road, était un cas d’étude sur la rapidité et la facilité avec laquelle le football peut pardonner. Gnonto est devenu populaire presque du jour au lendemain à Leeds, un joueur dont la voiture du père était inondée de chasseurs d’autographes chaque fois qu’ils sortaient de l’entraînement. Son travail, mardi, alors que la paix était conclue entre lui et Farke, consistait à rappeler aux gens pourquoi il avait lancé cet appel.

Deux choses ont joué en faveur de Gnonto dans les 48 heures qui ont suivi sa réconciliation avec le club. L’une d’elles était une blessure de Dan James qui a contribué à ce que Farke ramène Gnonto dans son équipe à Ipswich Town hier, devant un côté extérieur qui allait toujours être le meilleur indicateur de l’ampleur de sa déloyauté perçue. Il est souvent préférable de se lancer et de passer à l’action, de serrer les dents dans la balle avec laquelle certains menacent de vous tirer dessus.

Le deuxième était l’accord de jeudi soir pour Joel Piroe, une signature qui donnait l’impression que Leeds, à la fin d’un été relativement cruel, mettait de l’ordre dans sa maison. Un nouveau jouet brillant et un très bon jouet en plus a purifié un peu l’air et a épargné à Gnonto d’être le seul centre d’attention, un peu plus libre de se mettre à terre et de craquer. Il y a eu une petite prière de sa part avant le coup d’envoi et aucune histrionique ou dissidence sauvage à son égard, comme disperser la colère. Et puis 14 minutes plus tard, est venu un but dans une bagarre avec Ipswich à partir duquel une victoire 4-3 s’est matérialisée et suffisamment de ce qui devait aller bien a été fait. Il n’est pas facile de se rappeler la dernière fois que Leeds a dit cela.



Farke est resté calme pendant que Leeds réorganisait sa maison (Photo : George Tewkesbury/PA Images via Getty Images)

Au fil du temps, il est de plus en plus évident que Leeds a eu la chance d’avoir Farke jusqu’à présent. Le club peut briser les façades les plus solides, mais Farke a parcouru l’été sans jamais donner l’impression que sa conviction qu’une douleur à court terme apporterait des gains à long terme était un cliché ou un bluff. Il a parfaitement joué la situation de Gnonto et a empêché que cela ne devienne un désastre total. Il a laissé Leeds aligner ses canards sur le marché des transferts sans jeter de jouets dans le landau. Le fait que Gnonto lui ait dit pardon, au lieu d’essayer simplement de se sortir du pétrin, était une victoire psychologique pour Farke, un signe tangible d’un joueur décidant où se situe le pouvoir à Thorp Arch.

Au début de cette semaine, Leeds en était venu à penser qu’il n’y avait pas de gagnants dans leur conflit avec Gnonto. Un joueur comme lui qui se promenait sur leur terrain d’entraînement à 8 heures du matin était une perte de vainqueur du match et, du point de vue de Gnonto, ce qu’ils ont essayé de lui souligner, c’est qu’il ne voyait sûrement aucun avantage à être ostracisé non plus. Quel sens d’être divorcé du travail quotidien avec la fenêtre sur le point de se fermer et Leeds rigide quant à le retenir ?

La première série de pourparlers de conciliation a été initiée par le directeur général du club, Angus Kinnear, qui a souligné que Leeds maintenait sa politique de mise à l’écart mais serait prêt à faire fondre la glace si Gnonto faisait preuve d’une véritable contrition. Le dernier mot est revenu à Farke, comme cela a été le cas sur de nombreux fronts depuis sa nomination en tant qu’entraîneur, mais des excuses qui lui ont été présentées par Gnonto et un aveu de l’Italien que son refus de jouer et sa demande de transfert avaient été malvenus. jugé l’a vu rejoindre l’entraînement de l’équipe première pour une séance en fin d’après-midi de mardi. Farke considérait l’affaire comme close, se contentant de dire qu’il n’avait pas l’habitude d’offrir une troisième chance à quiconque.

Cela, combiné au fait que Sinisterra a surmonté un différend contractuel pour reprendre lui-même l’entraînement complet et que Leeds a complété le type de signature qui plaît à tout le monde en achetant Piroe, il était tentant de penser que le club avait finalement appuyé sur le bouton de réinitialisation, devançant l’autre côté de une période où les événements semblaient être contrôlés par tout le monde. Les formalités administratives pour Piroe ont été remplies à temps pour qu’il puisse commencer à Ipswich. La ligne avant de Farke composée de Piroe, Gnonto, Sinisterra et Georgino Rutter était extraordinairement élevée en termes de valeur de transfert, de potentiel de développement, de capacité brute et d’objectifs. Quelle différence une semaine fait, comme Farke l’avait promis.

En quelques éclairs, Leeds à Ipswich a fait fonctionner le football comme un rêve, du moins après que le but contre son camp de Joe Rodon ait donné une avance rapide à Ipswich. Rutter a égalisé avec un joli changement de direction, entrant dans son marqueur et tirant depuis le deuxième poteau. Gnonto est arrivé au bâton opposé pour regrouper un centre de Byram, réagissant avec un petit doigt sur ses lèvres ; au profit de qui, qui sait ? Les quatre premiers de Farke, si en sous-effectif contre Birmingham City et West Bromwich Albion, s’étaient transformés en un monstre et Piroe ne pouvait manquer de terminer lorsque Sinisterra déchira à nouveau Ipswich et généra un tap-in que Piroe rata. Un ajout logique, expliqué dès l’une de ses premières touches.

Farke avait choisi de jouer Piroe à 10 derrière Rutter parce que, eh bien, pourquoi pas ? Rien dans la semaine écoulée ne l’a dissuadé de faire confiance à son propre jugement. L’ensemble de l’attaque était fluide, interchangeable et un cauchemar pour une équipe qui, sous la direction de Kieran McKenna, ne concède tout simplement pas comme ça ; défait en neuf minutes et en 20 minutes, bien que Nathan Broadhead l’ait rendu intéressant après une erreur de Cody Drameh juste à la mi-temps.

Drameh était en jeu depuis une vingtaine de minutes, en remplacement de Sam Byram, blessé. Farke a digéré son erreur et l’a remplacé au début de la seconde période, absolument impitoyable en voyant un problème et en le résolvant et United a écopé assez longtemps pour que Sinisterra termine la marche des quatre premiers en rebondissant sur Brandon Williams, ouvrant son corps et guidant un ballon en profondeur autour de Vaclav Hladky.

Ipswich en a marqué un troisième à la 97e minute, renforçant l’angoisse concernant la défense obscènement généreuse de Leeds, mais ce sujet peut attendre un autre jour. Ici s’est terminée une semaine de déclarations, de l’autorité managériale à une grande signature et une victoire hardcore dans un stade pare-balles. Continuez le jeu.