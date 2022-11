Les excuses de Ferne McCann qualifiées de “non sincères” par Sophie Hall, victime d’une attaque à l’acide

Les excuses rampantes d’Instagram de FERNE McCann ont été qualifiées de “non sincères” par la victime d’une attaque à l’acide, Sophie Hall – qui affirme que la star d’ITV l’a bloquée sur le site de médias sociaux.

La personnalité de la télévision, Ferne, a publié une longue déclaration sur Instagram pour s’excuser auprès de Sophie après qu’une note vocale où elle l’a qualifiée de “laide” ait été divulguée en ligne.

Sophie Hall a frappé Ferne après la fuite des notes vocales[/caption]

Mais Sophie dit qu’elle était incapable de lire après que Ferne ait bloqué son compte à la suite de l’attaque d’Arthur Collins en 2017 – qui l’a laissée marquée à vie.

Sophie déclare : “Ferne m’a bloquée sur Instagram, donc je n’ai même pas pu lire ses ‘excuses’.

“Je me demande combien d’autres victimes d’attaques à l’acide elle a bloquées ?

« Pour moi, ses paroles me paraissent si peu sincères. Ferne essaie simplement de sauver sa carrière. Je ne pense pas qu’elle soit désolée du tout.

La star de Towie, Ferne, 32 ans, a publié une longue déclaration s’excusant directement plus tôt cette semaine après qu’une note vocale qu’elle a faite appelant Sophie “laide” a été divulguée en ligne.

Dans le message posté sur Instagram, une partie disait : « Je tiens à m’excuser auprès de toutes les victimes des actes odieux d’Arthur Collins en 2017 qu’ils doivent revivre cette nuit et la douleur qui a suivi parce que cette affaire est à nouveau dans le domaine public.

“En particulier, je tiens à m’excuser auprès de Sophie Hall. Je ne la crois pas laide ou stupide. Elle a été courageuse au-delà de toute croyance.

Sophie, 27 ans, du Dorset, a déclaré qu’elle se sentait incrédule après que des amis lui aient envoyé une capture d’écran du message de Ferne.





Elle dit : « Ce ne sont pas du tout des excuses personnelles. Si Ferne le pensait, elle aurait essayé de s’assurer que je pouvais le voir, ou aurait pris contact directement.

“J’avais l’habitude de suivre Ferne avant l’attaque et après j’ai réalisé plus tard qu’elle m’avait bloqué. Je ne sais pas pourquoi – peut-être qu’elle se sentait mal à l’aise que quelqu’un affecté par l’attaque regarde ses messages.

« Je trouve étrange qu’elle ait même parlé de moi dans les notes vocales – elle ne me connaît même pas. Et maintenant, elle dit qu’elle est désolée, mais elle ne veut même pas me contacter directement.

« Ferne essaie juste de sauver sa carrière. Si elle le pensait, elle aurait trouvé mon compte et m’aurait parlé personnellement.

Dans la déclaration de Ferne, elle a poursuivi en disant qu’elle ne pouvait pas parler davantage en raison d’une enquête en cours.

Elle a ajouté: “Les crimes d’Arthur Collins ont créé de véritables victimes, donc je n’essaie pas de me présenter comme telle.

“Je ne peux pas dire grand-chose car il y a des procédures judiciaires importantes et significatives qui m’empêchent de remettre les pendules à l’heure à ce stade.

« Ce que je peux dire, c’est que les messages vocaux qui sont diffusés sont manipulés ; édité et sorti entièrement de son contexte.

“Même ainsi, j’aurai dit des choses qui ne sont pas vraies et je n’y ai pas cru – mais je l’ai fait pour protéger ma famille et moi-même contre des dommages graves et face à des menaces importantes.”

Sophie a dit qu’elle serait disposée à parler avec Ferne en face à face et a dit qu’elle attendrait que le moment soit venu pour elle.

Elle ajoute : Je veux que Ferne aille à la caméra avec moi et s’excuse en face.

“Elle peut vraiment montrer à quel point elle est profondément désolée et si c’est filmé, elle n’a nulle part où se cacher. Je respecterais cela.

«Nous disons tous des choses que nous regrettons, mais vous devez être responsable.

“Si Ferne est vraiment désolée, elle le fera.”