Les excuses boiteuses ne s’unissent pas – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Félicitations au GOP du comté de Kendall pour avoir organisé une tombola réussie. Aux PC républicains et aux élus et candidats qui ont aidé à vendre des billets et à assister à l’événement, travail fantastique.

Aux PC, candidats et élus qui n’étaient pas d’accord avec l’événement, eh bien, je suis désolé que vous ressentiez cela. Vous devriez probablement penser à ce que vous ressentiriez si le GOP ou les PC actifs soutenaient vos adversaires démocrates, car c’est le message que vous envoyez en ne montrant pas votre soutien à des événements comme ceux-ci.

Ce n’est pas la seule collecte de fonds qui n’a pas reçu un soutien total. A vous PC, candidats et élus qui ne supportez pas le Kendall GOP qui a des membres actifs qui vous aident, pensez à si vous avez déjà fait quelque chose pour votre patron, votre conjoint, vos enfants, un ami que vous n’avez peut-être pas fait comme mais l’a fait quand même.

Vos excuses boiteuses ne rassemblent pas. Je vous exhorte à fournir des idées et à poursuivre l’unité que le Kendall GOP essaie d’installer.

Jason Hudson

Oswego