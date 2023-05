Les excursions à Marineland ne sont pas à l’ordre du jour de ces écoles alors que les élèves découvrent l’histoire controversée du parc

Marineland, qui fait face depuis des années à des allégations concernant son traitement des mammifères marins et leur utilisation à des fins de divertissement, propose toujours des sorties éducatives dans les écoles.

Mais au lieu de participer à ces sorties, les élèves de certaines écoles ontariennes, notamment à Brantford et à Hamilton, suivent un programme d’études qui les renseigne sur les controverses concernant le parc à thème de Niagara Falls, en Ontario.

Le site Web de Marineland indique que le parc propose des activités et des ressources éducatives basées sur le programme scolaire de l’Ontario.

Le parc à thème n’a pas répondu à la demande d’entrevue de CBC Hamilton et a mis à jour son site Web à la suite de la demande, suppression d’une page sur sa série de vidéos et de feuilles de travail éducatives.

Le site Web mis à jour indique que les voyages à Marineland aident les enseignants à « donner vie au programme de sciences pour vos élèves d’une manière mémorable et passionnante ».

Pourtant, les conseils scolaires que CBC Hamilton a contactés disent qu’ils ne font pas d’excursions à Marineland, bien qu’il ne soit pas clair si cela a quelque chose à voir avec le passé controversé de Marineland.

Ce que disent certaines commissions scolaires

Le conseil scolaire public de Niagara a déclaré que les écoles de son district n’avaient pas effectué de sorties éducatives à Marineland depuis sept ans et qu’il « ignorait » tout voyage à Marineland prévu pour cette année.

La porte-parole du conseil scolaire catholique de Niagara, Jennifer Pellegrini, a déclaré que les écoles de son district avaient effectué des voyages à Marineland avant le début de la pandémie au début de 2020, mais a ajouté qu’aucun voyage n’était prévu pour la fin de cette année scolaire.

Pellegrini n’a pas expliqué pourquoi la commission scolaire n’envoyait pas d’élèves, mais a déclaré que tous les voyages dans le district « doivent avoir une relation directe et enrichissante avec le programme de la classe ».

En 2014, un parent inquiet a demandé que l’école de ses enfants, qui faisait partie du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth, cesse d’aller en excursion à Marineland. La classe est allée aux jardins botaniques royaux à la place. (Dan Taekema/CBC)

En 2014, un parent avec des enfants de l’école primaire Mountain View à Stoney Creek, qui fait partie du conseil scolaire du district de Hamilton-Wentworth, a adressé une pétition et a empêché l’école d’aller à Marineland.

Le conseil scolaire public de Hamilton-Wentworth a déclaré qu’aucun voyage au parc à thème n’était prévu cette année.

Marnie Jadon, agente de communication du Hamilton-Wentworth Catholic District School Board, a déclaré : « Bien que nous n’ayons pas de détails, nous nous attendons à ce que certains aient [gone to Marineland] il y a des années. »

Elle a également déclaré qu’aucun voyage n’était prévu pour cette année.

Dans le passé, les écoles du conseil scolaire catholique de Brantford visitaient le parc, mais le conseil a également déclaré qu’aucun voyage n’était prévu cette année.

Le conseil scolaire public de Brantford a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer si ses écoles avaient effectué des voyages à Marineland dans le passé, et a déclaré qu’aucun voyage n’était prévu pour cette année.

L’année dernière, les élèves de 5e et 6e année de l’école publique Forest Run de Vaughan créé un site web sur le retour de Kiska, la dernière orque détenue en captivité au Canada, dans son habitat naturel.

Plus tôt cette année, des élèves de l’école publique Bayview Glen à Thornhill, en Ontario, ont créé une vidéo pour la Journée mondiale de la baleine. L’école a tweeté la vidéo et a remercié les élèves de 2e et 3e année d’avoir défendu Kiska.

Kiska est décédée le 10 mars à l’âge de 47 ans. Deux mois plus tard, un béluga et un grand dauphin sont également morts dans le parc.

« Pas une véritable expérience d’apprentissage »

Catherine Boutzis, enseignante de maternelle et militante des droits des animaux à Waterloo, en Ontario, a déclaré à CBC Hamilton que Marineland est une « attraction », pas une zone de conservation, et n’enseigne pas aux enfants les animaux dans leurs habitats naturels.

« C’est là uniquement pour [the kids] taper sur la vitre et se divertir. Ce n’est pas une véritable expérience d’apprentissage. »

Elle a dit qu’elle avait eu des conversations avec ses élèves sur Marineland, African Lion Safari et d’autres parcs à thème animaliers.

« Je leur ai parlé très franchement de certaines des choses qu’ils utilisent pour entraîner ces animaux et de la façon dont ces animaux ont été retirés de leur habitat naturel », a-t-elle déclaré.

« Ils ne vivent pas la vie qui leur était destinée avec leurs familles. »

L’ancien entraîneur de Marineland prend la parole

Phil Demers, un ancien entraîneur et dénonciateur de Marineland, a déclaré que « tant que j’ai travaillé à Marineland, il n’y avait exactement aucune emphase sur l’éducation et encore moins sur la conservation ».

En vertu d’un article du Code criminel canadien introduit en 2019, les cétacés en captivité – de grands mammifères marins comme les dauphins – ne peuvent pas être utilisés « pour des performances à des fins de divertissement » à moins que la performance ne soit autorisée avec une licence du gouvernement de l’Ontario.

La nouvelle loi faisait partie du projet de loi S-203 adopté en 2019 qui, après des années de débat, interdisait la captivité des cétacés. Il comportait cependant une clause de grand-père pour les animaux qui étaient déjà en captivité.

En décembre 2021, Marineland a été accusé d’avoir utilisé des dauphins et des baleines pour se produire et se divertir sans autorisation, a déclaré la police de Niagara à CBC Hamilton en décembre 2022. La Couronne a suspendu ces accusations le 21 décembre 2022.

Demers a déclaré à CBC Hamilton qu’il avait regardé des vidéos récentes de performances de dauphins. Il a dit qu’il avait dû revoir des heures de spectacles de dauphins enregistrés lorsque la police de Niagara enquêtait sur le parc à l’automne 2021 et qu’il regardait « d’innombrables » vidéos sur les réseaux sociaux du parc lorsqu’il est ouvert pour surveiller le bien-être des animaux.

Il a déclaré que l’actuel « discours de formateur pédagogique » au stade King Waldorf, tel qu’annoncé sur Le site de Marinelandest toujours basé sur un spectacle qu’il a lui-même conçu il y a 15 ans.

Il a dit que l’émission originale « était exclusivement basée sur le divertissement. Rien n’a changé à l’exception de certaines des choses qu’ils disent au micro ».