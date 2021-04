Mais que se passe-t-il lorsque la nature appelle?

La question de savoir où se soulager dans un monde où tant d’installations ont été fermées ces derniers mois est depuis longtemps une préoccupation en Grande-Bretagne. Les toilettes publiques, en particulier, ont été fermées lors des différents verrouillages.

Alors que les restrictions actuelles stipulent que des lieux tels que les restaurants et les pubs peuvent rouvrir pour servir de la nourriture à l’extérieur, certaines toilettes publiques restent fermées – en raison des installations à travers le pays gérées par différents conseils prenant des décisions différentes.

Parmi ceux qui sont ouverts, certains sont mal entretenus ou surchargés de files de personnes qui font la queue pour les utiliser. Dans le quartier londonien de Soho, au cœur de la ville, des toilettes portables ont été installées pour aider à résoudre le problème.

Les médias britanniques ont rapporté mercredi que le groupe «Friends of Tooting Common» dans le sud de Londres avait également exigé que davantage de toilettes soient installées afin «d’éviter une utilisation insalubre et inappropriée des buissons et des zones boisées» qui a été un problème croissant depuis que le temps a commencé à s’améliorer. avec la levée des restrictions strictes.

Le groupe a qualifié les excréments humains de «problème de plus en plus grave», ajoutant qu’il était également préoccupé par le volume de déchets laissés par les visiteurs qui affluent vers la région pour manger et boire à l’extérieur avec des amis – souvent pendant des heures à la fois et sous le influence de l’alcool.

Dans tout le pays, les patrouilles de police ont été intensifiées pour dissuader les gens d’uriner dans les buissons, sur les plages et sur les lotissements privés. Le problème n’est pas seulement dans les parcs, les villes se plaignant que les gens passant du temps à l’extérieur n’avaient pas d’autre choix que de déféquer dans la rue – à la grande horreur des résidents locaux qui ont dit que l’odeur était si mauvaise dans certaines rues qu’ils étaient incapables de le faire. ouvrent leurs fenêtres et ont dû nettoyer après les autres avec de l’eau de javel et de l’eau.

Le manque d’installations a également empêché les gens de se laver les mains – une instruction que le gouvernement a utilisée à plusieurs reprises dans ses messages pour freiner la propagation des infections au cours de la dernière année.

L’été dernier, une enquête menée par The Guardian a révélé que le manque d’investissement dans les services publics ainsi que la fermeture de nombreuses toilettes publiques devenaient «un risque secondaire important pour la santé publique», en raison du fait que ceux qui passaient du temps à l’extérieur n’avaient aucune autre option. mais pour se soulager en public.

«Dans certains parcs, certains buissons finissent comme des loos désignés avec une file d’attente pour les utiliser», a déclaré un Londonien à la publication, ajoutant que certaines femmes se déshydrataient volontairement afin de ne pas avoir besoin d’utiliser la salle de bain en dehors de la maison.

Bien que de nombreuses toilettes publiques aient depuis rouvert, elles sont souvent petites et ne fonctionnent pas toujours pleinement – un problème qui est devenu si répandu que deux frères ont décidé de lancer un site Web qui permet aux gens de rechercher des installations ouvertes à proximité et de partager des mises à jour sur les «toilettes» .