Les excès de drogue m’ont rendu malade et sale – je monterais haut sur le plateau d’EastEnders, dit Patsy Palmer de Dancing On Ice

Patsy Palmer de DANCING On Ice a parlé de sa consommation excessive de drogue qui l’a laissée “malade et sale” pendant son passage à EastEnders.

La star de la télévision – qui est surtout connue pour avoir joué Bianca Jackson dans le feuilleton BBC One – a révélé son combat dans son autobiographie révélatrice, All Of Me, Life, Love And Addiction.

Rex

Bbc

Patsy, 50 ans, qui a fait ses débuts sur la patinoire ce week-end dans la nouvelle série de DOI, a tout avoué dans son livre, sorti en 2007.

L’autobiographie détaillait l’apogée de sa toxicomanie, y compris la façon dont elle fumait du cannabis à la chaîne.

L’actrice a admis avoir consommé de la drogue avant de récupérer ses enfants, Charley, 30 ans, Fenton, 22 ans et Emilia, 21 ans, à l’école.

Elle a révélé qu’elle se présenterait également pour filmer sur le plateau de la BBC pour EastEnders riche en ecstasy pendant sa dépendance – la laissant “hors de sa tête de drogue” pendant le tournage.

La mère de quatre enfants – qui est également maman de Bertie, 11 ans – a déclaré qu’elle n’avait réalisé qu’elle était toxicomane à l’âge de 32 ans.

Écrivant dans son livre, elle a expliqué en 2004 qu’elle était incapable d’arrêter de prendre de la drogue, même en déposant les enfants à l’école.

Ne fumant jamais dans la maison, car elle ne voulait pas laisser de « traces » à ses enfants, Patsy a déclaré qu’elle avait changé sa vie après une série de crises de drogue.

Le livre de 2007 détaille : « À midi, j’étais lapidé. Mais ça allait parce que je pouvais manger quelque chose et aller bien à 15h30 quand je devais partir avant la course de l’école.

“Trois heures plus tard, je venais de terminer mon troisième joint et mon deuxième beignet à la confiture et je me tenais au milieu de la pièce et j’ai pensé:” Est-ce à cela que ma vie est arrivée?”

Patsy a ajouté qu’elle serait “violemment malade” après avoir pris de la drogue, la laissant se sentir “physiquement malade, horrible et sale”.

Le tournant pour l’actrice a été de s’inscrire à un programme de bourses en douze étapes, qui a mis fin à sa dépendance.

Patsy, qui vit en Californie avec ses enfants et dirige une entreprise de produits capillaires, vit désormais un style de vie très différent.

Elle a récemment déclaré que sa routine quotidienne commençait par une “méditation de gratitude” ainsi qu’un “petit-déjeuner sain”.

Au cours du week-end, Patsy a rejoint la liste des célébrités participant à Dancing On Ice, où elle a choqué les fans avec son âge.

Rex