Les excellents nouveaux écouteurs ANC d’entrée de gamme de Sony bénéficient d’une réduction de 52 $ pour Prime Day

En juillet, Le nouveau casque CH-720N de Sony étaient en vente au prix de 98 $ pour l’événement estival Prime Day d’Amazon. Je pensais que c’était une très bonne affaire à ce prix, car ils coûtent 150 $ et ont tendance à se vendre autour de 130 $. Ils sont maintenant de retour à 98 $ pour la vente Prime Day d’octobre d’Amazon en noir ou en blanc, ce qui en fait l’une des meilleures affaires sur les écouteurs pleine grandeur du moment.

Les CH-720N ont une ambiance un peu plastique et ne sont pas livrés avec un étui de transport, mais ils sont légers et confortables. Comme je l’ai dit dans mon test du Sony CH-720N, une partie de moi s’attendait à ce qu’ils sonnent plutôt médiocrement. Cependant, j’ai été agréablement surpris. Non, ils ne sonnent pas aussi bien que le produit phare de Sony WH-1000XM5s, mais ils sonnent plus haut de gamme qu’ils ne le paraissent (et ne se sentent), et leurs performances globales sont supérieures à celles de leur prédécesseur, les CH-710N. Vaut-il 150$ ? Peut-être peut-être pas. Mais c’est une bonne affaire à 98 $.

