Les excellents écouteurs Bose QuietComfort Ultra ne coûtent que 329 $ pendant le Prime Day, leur plus bas prix à ce jour

Lorsque vous recherchez des écouteurs à réduction de bruit active haut de gamme, Bose est un nom qui entrera inévitablement dans la conversation. Il est connu pour fabriquer du matériel audio volumineux et confortable et les écouteurs haut de gamme Bose QuietComfort Ultra sont tout en haut de sa gamme. Ils viennent également d’atteindre leur prix le plus bas à ce jour à seulement 329 $grâce à la vente Prime Day d’Amazon d’octobre.

Mieux encore, cette offre vous permet de choisir l’une des quatre couleurs : noir, grès, bleu lunaire et blanc fumé. Ce modèle particulier est fortement recommandé par CNET – notamment, le modèle figure dans notre meilleur tour d’horizon des écouteurs sans fil, vous pouvez donc être sûr que ce sera de l’argent bien dépensé.

Meilleures offres d’écouteurs Prime Day Nos experts ont rassemblé les meilleures offres de casques Prime Day, avec une qualité sonore imbattable pour beaucoup moins cher. Voir maintenant



Ces écouteurs ont non seulement l’air de la pièce – ils le sont vraiment, ils sont magnifiques – mais ils ont les fonctionnalités qui correspondent. La technologie hybride de suppression du bruit garantit que vous n’entendez que ce que vous voulez et rien de ce que vous préférez éviter, tandis que Spatial Audio prend les sons que vous entendez et les fait apparaître comme s’ils provenaient d’au-delà des écouteurs eux-mêmes. Cela donne un son plus naturel, surtout lorsque vous écoutez de la musique compatible.

D’autres fonctionnalités notables incluent la connectivité Bluetooth 5.3 multipoint afin que vous puissiez utiliser vos nouveaux écouteurs avec plusieurs appareils et obtenir jusqu’à 24 heures de lecture avec une seule charge. Vous cherchez à passer des appels avec vos nouveaux écouteurs ? Pas de problème : les écouteurs QuietComfort Ultra ne disposent pas de moins de 12 microphones pour un son d’une clarté cristalline.

Aussi excellents que soient ces écouteurs, nous savons qu’ils ne seront pas l’option parfaite pour tout le monde. C’est pourquoi nous mettons constamment à jour notre liste des meilleures offres de casques afin que tout le monde puisse faire une bonne affaire, quel que soit son budget.