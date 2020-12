Les examens de l’année prochaine seront considérablement simplifiés tandis que l’inflation record de l’été pourra se poursuivre, a annoncé le secrétaire à l’Éducation.

Les élèves qui passeront leurs GCSE et A-level en 2021 seront informés à l’avance des sujets abordés dans l’examen et seront autorisés à apporter des outils d’étude, tels que des feuilles de référence, dans la salle d’examen.

Les normes de marquage seront également assouplies, cela a été annoncé.

Gavin Williamson a été déterminé à ne pas annuler les examens de l’année prochaine en Angleterre – malgré les « perturbations sans précédent » de l’apprentissage causées par Covid.

Les examens au Pays de Galles ont été annulés l’année prochaine, tandis que le gouvernement écossais a décidé de remplacer leur équivalent GCSE, les examens National 5, par des évaluations.

Après avoir initialement annoncé un retard de trois semaines dans le calendrier des examens nationaux pour accorder aux élèves un délai de révision supplémentaire, M. Williamson a maintenant dévoilé davantage de «mesures exceptionnelles» pour essayer de préserver l’équité.

Les étudiants qui doivent passer leurs GCSE et A-Levels l’année prochaine en Angleterre recevront les sujets à l’avance et seront autorisés à prendre des feuilles de référence dans les salles d’examen en raison du temps d’enseignement qu’ils ont perdu à cause de Covid-19

Les candidats aux examens cet été se sont retrouvés avec les meilleures notes à un niveau sans précédent, après que le gouvernement ait dû abandonner sa désastreuse tentative de distribuer les notes attribuées par un algorithme informatique.

Mais M. Williamson, qui avait précédemment déclaré que l’inflation «dévalorisait» les examens, a maintenant donné le feu vert aux candidats de l’année prochaine pour obtenir des résultats tout aussi «généreux».

Les ministres réduiront les limites afin que les élèves ne soient pas marqués plus durement que les candidats de cette année.

Pourtant, la décision d’autoriser une nouvelle augmentation des meilleures notes signifie que ceux qui passeront les examens en 2022 pourraient finir par être affectés à mesure que les résultats reviendraient à la norme historique.

D’autres mesures destinées à réduire la pression sur les élèves l’été prochain comprennent les avertissements sur les sujets d’examen qui seront abordés.

Dans de nombreux cas, ils seront autorisés à prendre des documents écrits tels que des feuilles de formules, et des papiers supplémentaires seront prévus au cas où les candidats seraient malades ou s’isoleraient d’eux-mêmes.

Si les élèves finissent par manquer toutes les occasions de passer un examen, les estimations de leurs enseignants seront acceptées comme notes finales.

Le coronavirus continue d’avoir un effet dévastateur sur le nombre d’élèves manquant l’école, avec des chiffres montrant que plus d’un cinquième des élèves du secondaire étaient absents la semaine dernière – la deuxième semaine consécutive que cela s’est produit.

Et l’un des problèmes les plus complexes – comment maintenir l’équité lorsque différentes régions du pays ont connu différents niveaux de perturbation – reste à résoudre.

Le ministère de l’Éducation a déclaré qu’il formerait un «groupe d’experts» pour s’attaquer au problème.

M. Williamson a déclaré: «Les examens sont le meilleur moyen de donner aux jeunes la possibilité de montrer ce qu’ils peuvent faire … Je sais que les étudiants sont confrontés à des perturbations sans précédent dans leur apprentissage.

« C’est pourquoi les examens seront différents l’année prochaine, en prenant des mesures exceptionnelles pour s’assurer qu’ils sont aussi équitables que possible. »

S’exprimant ce matin lors du petit-déjeuner de la BBC, il a ajouté: « Nous pensons que faire passer les enfants à une certaine forme d’évaluation est le meilleur moyen d’attribuer des notes et si vous regardez certains des systèmes éducatifs les plus performants – que ce soit Singapour, l’Allemagne et la Finlande – ils ont tous pris la même décision.

«Nous pensons que nous pouvons réussir et bien les examens.

« Même pendant un verrouillage national, nous avons organisé une série complète d’évaluations GCSE et A-Level où des dizaines de milliers d’étudiants ont passé leurs examens, ils l’ont fait en toute sécurité et ils l’ont fait avec succès.

« Si nous sommes capables de le faire lors d’un lock-out national, je suis convaincu que nous pourrons le faire également à l’été de l’année prochaine. »

Il a ajouté: « Ce ne sont pas des mesures que nous ne nous attendrions jamais à prendre. Nous ne nous attendrions généralement pas à donner ce niveau de générosité dans le système de notation. Mais ce sont des mesures que nous pensons justes.

Le secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, sur la photo, est déterminé à organiser des examens en Angleterre l’année prochaine. Les responsables au Pays de Galles ont déjà annulé les examens de l’année prochaine tandis que l’Écosse a décidé que leur version des GCSE serait déterminée par évaluation

Geoff Barton, secrétaire général de l’Association of School and College Leaders, a déclaré: « Cette solution aux examens A-level et GCSE de l’année prochaine les rendra aussi justes que possible dans les circonstances. »

Le Dr Mary Bousted, secrétaire générale conjointe de l’Union nationale de l’éducation, a déclaré: « Il est bienvenu que le gouvernement ait enfin montré qu’il commence à comprendre les préoccupations des enseignants, des parents et des étudiants concernant les examens de l’été prochain et a reconnu que nous ne pouvons pas labourer. en avant sans autres ajustements.

Le gouvernement a également annoncé que les inspections complètes d’Ofsted ne reprendraient que l’été.

Aujourd’hui, la secrétaire à l’éducation fantôme du Labour, Kate Green, a déclaré que les étudiants avaient été confrontés à « tellement de perturbations cette année ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait que rendre les examens plus faciles cette année dévaloriserait les notes, elle a déclaré à Good Morning Britain: « Ce serait totalement faux de regarder les résultats des étudiants qui passent les examens l’été prochain de cette manière.

« En fait, ils ont eu tellement plus de difficultés que presque tous les étudiants, ils ont eu tellement de perturbations.

«Je pense que loin d’avoir été facile cette année, nous devrions reconnaître les circonstances très difficiles dans lesquelles ils ont étudié.

Les chefs d’établissement ont également fait part de leurs préoccupations concernant les difficultés rencontrées par les élèves pendant la pandémie de Covid.

Amanda Melton, directrice et directrice générale de la Nelson and Colne School dans le Lancashire a déclaré à BBC Radio 4: « C’est un défi terriblement difficile qui ne consiste pas seulement à soutenir l’éducation via Covid de toute façon, mais à garantir que les étudiants qui se trouvent potentiellement dans des régions du pays où ils vont subir un plus grand désavantage, il est si important de ne pas interrompre la mobilité sociale.

«Depuis mars, des élèves des écoles et des étudiants des collèges travaillent à domicile et étudient à la maison.

«En fonction de leur groupe socio-économique, ils ont eu plus ou moins accès à une éducation de haute qualité soutenue pendant cette période.

« Nous devons donc nous assurer de prendre en compte les progrès qu’ils auraient pu faire s’ils avaient été à l’école par rapport à eux travaillant à la maison. »

Elle a déclaré que les étudiants avaient été confrontés à des « centaines et centaines de jours perdus » à cause de Covid dans les zones durement touchées du pays et a déclaré que quelque chose devait être fait pour éviter que le potentiel des étudiants ne soit « plafonné » par l’impact de la pandémie.

Mais Mme Melton a rejeté l’idée selon laquelle les étudiants pourraient être marqués comme d’habitude, avec des marques ou un astérisque pour montrer qu’ils avaient été touchés par la pandémie, affirmant que ce serait « extrêmement injuste ».