À la suite d’une réunion entre le Premier ministre Narendra Modi et des ministres de haut niveau, les examens du conseil d’administration de la classe 12 devraient être annulés cette année pour les étudiants du CBSE et du CISCE. La réunion était présidée par le Premier ministre et en présence du ministre de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union Prakash Javadekar et du ministre de la Défense de l’Union Rajnath Singh. « Il a été décidé que les examens du conseil de classe XII n’auraient pas lieu cette année. Il a également été décidé que le CBSE prendrait des mesures pour compiler les résultats des élèves de la classe XII selon des critères objectifs bien définis dans un délai limité », a déclaré un communiqué officiel.

Le Premier ministre Modi a déclaré qu’en raison de la situation de Covid, plusieurs États ont toujours opté pour un verrouillage. Ainsi, les élèves, les parents et les enseignants sont naturellement inquiets pour la santé des élèves en situation de pandémie. Il a insisté pour que les étudiants ne soient pas obligés de se présenter aux examens dans une situation aussi stressante.

S’adressant à Twitter, le responsable officiel du Premier ministre Modi a annoncé: «Le gouvernement indien a décidé d’annuler les examens du conseil d’administration de la classe XII de la CBSE. Après de longues consultations, nous avons pris une décision favorable aux étudiants, une décision qui préserve la santé ainsi que l’avenir de nos jeunes. »

Le gouvernement indien a décidé d’annuler les examens du conseil de classe XII de la CBSE. Après de longues consultations, nous avons pris une décision favorable aux étudiants, une décision qui protège la santé ainsi que l’avenir de nos jeunes. https://t.co/vzl6ahY1O2– Narendra Modi (@narendramodi) 1 juin 2021

À la suite des «actualités de dernière minute», les médias sociaux ont rapidement été inondés d’une pléthore de mèmes et de réactions rassemblant les expressions des élèves de la classe 12, qui étaient si longtemps suspendus à un fil lâche en attendant leur sort.

Lors de l’annonce de l’annulation des examens du conseil de classe 12, Modi a déclaré que la santé et la sécurité des élèves doivent être une priorité. Il a déclaré: « La santé et la sécurité de nos élèves sont de la plus haute importance et il n’y aurait aucun compromis sur cet aspect », ajoutant qu’il fallait mettre fin à l’anxiété parmi les élèves, les parents et les enseignants.

Plus tôt en avril, le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) avait reporté les examens de la classe 12 et annulé les examens du conseil de la classe 10 pour 2021.

