Les examens du cancer de la prostate chez les hommes dans la quarantaine devraient être la norme s’ils ont des antécédents familiaux de la maladie

Les HOMMES qui ont des antécédents familiaux de cancer de la prostate devraient subir un dépistage dans la quarantaine pour attraper la maladie à un stade plus précoce, ont suggéré les experts.

Les chercheurs ont découvert que le risque de cancer mortel de la prostate était plus élevé chez les hommes dont au moins un membre de la famille immédiate avait déjà été diagnostiqué.

Le risque de cancer mortel de la prostate s’est avéré plus élevé chez les hommes dont un membre de la famille immédiate était atteint de la maladie. Crédit : Alamy

À l’heure actuelle au Royaume-Uni, il n’y a pas de dépistage du cancer de la prostate.

Si les hommes s’inquiètent de leur risque, ils peuvent parler à leur médecin généraliste et demander un test sanguin via le NHS – mais cela ne s’applique qu’aux hommes de plus de 50 ans.

Des experts de l’Université de Bergen en Norvège ont étudié plus de 6,3 millions d’hommes et ont découvert que l’âge limite de 50 ans pourrait être risqué pour ceux qui ont des antécédents familiaux de la maladie.

Ils ont déclaré que le risque est le même pour les 41 ans que pour les 50 ans si au moins deux parents proches ont été diagnostiqués avec la maladie, au moins l’un des deux ayant été diagnostiqué à un plus jeune âge. .

L’article, publié dans PLOS Medicine, a également déclaré que le risque est le même pour les personnes de 43 ans qui ont eu un père, un frère ou un fils diagnostiqué avec la maladie avant l’âge de 60 ans.

L’auteur principal de l’étude, le professeur Mahdi Fallah, a déclaré que les résultats pourraient aider à éclairer les futures orientations de dépistage et que l’examen des antécédents familiaux pourrait « affecter de manière significative les chances de développer un cancer de la prostate ».

Le professeur Fallah suggère que les hommes devraient pouvoir faire un test sanguin pour la protéine PSA au début de la quarantaine.

La prostate est une glande située entre le pénis et la vessie, que seuls les hommes possèdent.

Cette protéine est liée au cancer de la prostate.

Selon l’équipe, cela pourrait aider les médecins à évaluer leur risque de maladie.

Les experts ont examiné tous les hommes nés en Suède après 1931 et leurs proches.

Ils ont ensuite suivi leur risque de cancer de la prostate de stade trois ou quatre.

Il a révélé qu’un homme sur huit sur 89 000 qui a développé un stade mortel du cancer avait un parent proche qui avait été diagnostiqué.

Il a suivi 6,3 millions d’hommes et a révélé que ceux âgés de 50 ans avaient une chance sur 500 de développer un cancer de la prostate grave au cours des dix prochaines années de leur vie.

Le NHS déclare qu’« il n’existe actuellement aucun programme de dépistage du cancer de la prostate au Royaume-Uni. C’est parce qu’il n’a pas été prouvé que les avantages l’emporteraient sur les risques.

Qu’est-ce que le cancer de la prostate et quels sont les signes à connaître ? Un Britannique sur huit aura un cancer de la prostate au cours de sa vie. Beaucoup vivront longtemps et n’éprouveront pas trop de symptômes désagréables. Mais dans d’autres, leur cancer se propage, c’est à ce moment-là que la maladie peut devenir mortelle. Le cancer de la prostate tue actuellement 10 900 hommes par an, mais Prostate Cancer UK prévient que ce nombre pourrait atteindre 15 000 par an d’ici 2026. Quels sont les symptômes? Dans la plupart des cas, le cancer de la prostate ne présente aucun symptôme jusqu’à ce que la croissance soit suffisamment importante pour exercer une pression sur l’urètre – ce tube par lequel vous urinez. Besoin d’uriner plus souvent, surtout la nuit

Besoin de se précipiter aux toilettes

Difficulté à commencer à faire pipi

Faible débit

S’épuiser et prendre beaucoup de temps en faisant pipi

Sentir que votre vessie ne s’est pas complètement vidée

Il indique qu’environ 15 pour cent des hommes atteints d’un cancer de la prostate ont des taux de PSA normaux et que de nombreux cas sont manqués à cause de cela.

Le NHS déclare : « Certains hommes peuvent être confrontés à des décisions difficiles concernant le traitement, bien que cela soit moins probable maintenant que la plupart des hommes se voient proposer une IRM avant d’autres tests et traitements.

« Le traitement du cancer de la prostate à ses débuts peut être bénéfique dans certains cas, mais les effets secondaires des divers traitements sont potentiellement si graves que les hommes peuvent choisir de retarder le traitement jusqu’à ce qu’il soit absolument nécessaire.

« Bien qu’il ait été démontré que le dépistage réduisait le risque de décès d’un homme du cancer de la prostate, cela signifierait que de nombreux hommes reçoivent un traitement inutilement. »