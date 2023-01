Les ex-soldats africains français remportent la dernière bataille – sur les retraites

Commentez cette histoire Commentaire

PARIS – Certains des derniers survivants en France d’un corps d’infanterie de l’époque coloniale qui a recruté des dizaines de milliers de soldats africains pour combattre dans les guerres françaises à travers le monde pourront vivre leurs derniers jours avec des membres de leur famille de retour en Afrique après un Français revirement du gouvernement sur leurs droits à pension.

La décision de faciliter la demande de leurs pensions fait suite à une campagne d’un an au nom des “tirailleurs sénégalais”, qui ont été recrutés pour combattre au Sénégal et dans d’autres anciennes colonies françaises d’Afrique subsaharienne.

Elle coïncide également avec la sortie au cinéma en France d’un film mettant en lumière les sacrifices consentis par les soldats africains sur les sanglants champs de bataille français de la Première Guerre mondiale. “Tirailleurs” met en scène l’acteur Omar Sy, star de la franchise “Jurassic World”.

Pour avoir droit à leurs pensions françaises, les vétérans des corps d’infanterie fondés en 1857 et dissous un siècle plus tard devaient passer au moins six mois de l’année en France.

Cette règle a séparé les anciens combattants vieillissants de leurs familles en Afrique et certains sont morts seuls, loin de leurs proches, explique Aïssata Seck, qui milite pour eux. Son grand-père était aussi « tirailleur ».

“C’était extrêmement douloureux pour les familles et pour nous”, a déclaré Seck lors d’un entretien téléphonique mercredi avec l’Associated Press. “Ils vivent pour la plupart dans des circonstances extrêmement différentes en France, loin de leurs familles.”

Au total, 37 des anciens tirailleurs – la plupart d’entre eux recrutés pour combattre depuis le Sénégal, ainsi que le Mali, la Mauritanie et la Guinée – sont connus pour vivre en France, dit Seck.

Le plus jeune d’entre eux a 90 ans, et une dizaine vivent dans des chambres séparées dans un logement de la banlieue parisienne de Bondy, où Seck est élu. Ils ont servi comme tirailleurs pendant les guerres d’indépendance au Vietnam et en Algérie, a-t-elle dit.

“Ils disparaissent progressivement, à cause de leur grand âge”, a-t-elle déclaré dans l’interview d’AP.

Plusieurs dizaines de milliers de recrues africaines ont servi dans des régiments de tirailleur, dans les guerres coloniales, dans les deux guerres mondiales et dans les guerres françaises du Vietnam et d’Algérie avant d’être dissoutes au début des années 1960.

La décision de pension concerne 22 des anciens soldats qui perçoivent un paiement mensuel de 950 euros (1 000 dollars américains), a déclaré le ministère de la Solidarité du gouvernement à l’AP.

Ils n’auront plus à passer six mois de l’année en France pour y avoir droit et continueront de percevoir leur pension même s’ils déménagent définitivement, a précisé le ministère.

La décision, appliquant un “principe de tolérance” pour les anciens combattants, sera officialisée dans une lettre du gouvernement qui sera publiée dans les prochains jours, a indiqué le ministère.

“Après de longues années de combats, nous avons enfin gagné”, a tweeté Seck. “Les anciens tirailleurs vont pouvoir voir leur vie dans leur pays d’origine.”

Au Sénégal, le chef de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a déclaré que la décision était en retard.

« Pendant longtemps, les vétérans ont demandé à revenir avec leurs pensions mais n’ont pas réussi. Cette décision les soulagera. Ces anciens combattants vivent seuls chez eux, ils ne sont pas accompagnés, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles », a déclaré le responsable, le capitaine Ngor Sarr.

Sarr, 85 ans, a combattu pour l’armée française en Algérie et en Mauritanie, puis a déménagé en France en 1993 pour pouvoir toucher sa pension. Il dit l’avoir ensuite perdu lorsqu’il est revenu au Sénégal 20 ans plus tard.

D’autres ont dit que la décision est venue trop tard.

“Beaucoup de soldats sont morts, ils n’ont pas eu cette opportunité malgré le rôle qu’ils ont joué dans la libération de la France”, a déclaré Mamadou Lamine Thiam. Son père a également combattu en Algérie et est décédé en 2015, à l’âge de 85 ans.