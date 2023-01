Les ex Sean Penn et Robin Wright aperçus ensemble pour la première fois en près de 6 ans

Sean Penn et Robin Wright semblent voyager ensemble.

Les ex ont été vus portant des sacs dans un escalator à l’aéroport international de Los Angeles au cours du week-end.

La rare sortie ensemble survient après que Penn, 62 ans, et Wright, 56 ans, ont mis fin à leurs relations les plus récentes.

Penn a divorcé de Leila George en avril et Wright a demandé le divorce de Clément Giraudet en septembre.

Wright et Penn se sont mariés en 1996 et ont finalisé leur divorce en 2010. Ils ont commencé à se fréquenter en 1989 après que Penn a divorcé de Madonna et partagent deux enfants ensemble : son fils Hopper, 29 ans, et sa fille Dylan, 31 ans.

Les représentants de Penn et Wright n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

En 2014, Wright a parlé de son divorce de Penn avec le Telegraph et a expliqué pourquoi ils rompaient les choses et se remettaient si souvent ensemble.

“Le divorce en soi, et avec des enfants, est dévastateur. Pire que ça”, avait-elle déclaré à l’époque. “L’une des raisons pour lesquelles nous nous sommes remis ensemble et avons tellement rompu était d’essayer de garder la famille unie. Si vous avez des enfants, c’est une famille, et vous réessayez, et vous réessayez.”

L’actrice de “House of Cards” a ajouté : “Nous avons fait ça pendant longtemps.”

Selon le magazine People, Penn et Wright ont été aperçus pour la dernière fois ensemble en mai 2017 à l’aéroport John F. Kennedy, sept ans après la finalisation de leur divorce.