Les EX-LAGS devraient « absolument » être enrôlés sur les chantiers et dans les restaurants pour nous aider à nous sevrer de la main-d’œuvre étrangère, a déclaré le nouveau secrétaire à la Justice.

Alex Chalk a montré au Sun une prison pour parler de justice dure avant la publication jeudi de statistiques de migration exceptionnelles.

Les prisonniers devraient aider à combler les pénuries d’accueil et de construction, a déclaré le secrétaire à la Justice Crédit : Getty

Il a insisté sur le fait que les anciens prisonniers travaillaient plus dur, des employés « plus fiables » que les autres sur le marché du travail, car cela signifie plus pour eux d’avoir un emploi.

Dans sa première interview depuis qu’il a succédé à Dominic Raab, il lui a rendu hommage et a déclaré qu’il était triste de le voir démissionner en tant que député après qu’une enquête a révélé qu’il avait intimidé le personnel.

De nouvelles statistiques sur la migration publiées jeudi matin devraient montrer que près d’un million de personnes supplémentaires sont arrivées en Grande-Bretagne l’année dernière – malgré les promesses des conservateurs de réduire les chiffres.

Lorsqu’on lui a demandé si les prisonniers devraient aider à combler les pénuries britanniques plutôt que de compter sur la main-d’œuvre étrangère, il a répondu: « Absolument. C’est bon pour la société car les pénuries sur le marché du travail sont comblées – et il y en a environ un million. »

Les patrons de la construction qui les embauchent lui ont dit qu’ils étaient « meilleurs » que les autres travailleurs car ils sont « plus déterminés, plus engagés et plus avides d’opportunités – c’est un gagnant-gagnant ».

« [These workers] peut être l’un de vos employés les plus assidus et les plus fiables. »

Il a souligné d’énormes pénuries d’hospitalité dans lesquelles des entreprises comme Co-Op, Greggs et Pret travaillent avec d’anciens détenus pour les remettre au travail.

Ceux qui ont un emploi après leur sortie ont 10 % moins de risques de récidiver et de rester dans le droit chemin.

Pendant ce temps, de nouvelles statistiques montrent que le nombre de personnes dirigées vers le travail dans les six mois a doublé pour atteindre 30% depuis avril 2021.

M. Chalk a ouvert hier un nouveau centre DHL au HMP High Down – construit par contre – où plusieurs prisonniers ont été formés, puis ont obtenu des emplois bien rémunérés prêts à les attendre à leur sortie.

L’entreprise de construction Galliford Try a été inondée de personnes qui souhaitent travailler dans certains des 5 000 emplois qu’elles ont à gagner.

Ricky Turvey, 33 ans, d’Essex, qui a été emprisonné pour trafic de drogue mais s’est depuis transformé en cours de maçonnerie, a déclaré: « J’ai appris ma leçon – je ne veux plus être ici. »

Heather Bryant de Galliford Try a déclaré: « Quel meilleur moyen existe-t-il pour combler les pénuries que de nombreuses personnes sur lesquelles vous pouvez puiser, former et encadrer – c’est une ressource inexploitée pour nous. »

Hier soir, M. Chalk a déclaré qu’il ne reconnaissait pas les affirmations de M. Raab concernant « l’activisme de la fonction publique » qui, selon lui, l’ont fait tomber.

Le secrétaire à la justice a insisté : « Je m’attends à des normes élevées, mais j’ai des fonctionnaires de très haute qualité.

« Je suis triste que Dom se retire – je vois en lui quelqu’un avec un intellect énorme et je sais qu’il a énormément à contribuer dans tout ce qu’il décide de faire. »