WASHINGTON (AP) – Trois anciens présidents ont déclaré qu’ils seraient prêts à prendre publiquement un vaccin contre le coronavirus, une fois qu’il sera disponible, pour encourager tous les Américains à se faire vacciner contre une maladie qui a déjà tué plus de 273000 personnes dans le pays.

L’ancien président Barack Obama a déclaré lors d’un épisode de l’émission «The Joe Madison Show» de SiriusXM diffusé jeudi: «Je vous promets que lorsque ce sera fait pour les personnes qui sont moins à risque, je le prendrai.»

«Je peux finir par le regarder à la télévision ou le faire filmer, juste pour que les gens sachent que je fais confiance à cette science», a ajouté Obama.

Obama en cours de vaccination pourrait ne pas être possible dans un avenir prévisible. La Food and Drug Administration envisagera d’autoriser l’utilisation d’urgence de deux vaccins fabriqués par Pfizer et Moderna plus tard ce mois-ci, mais les estimations actuelles prévoient que pas plus de 20 millions de doses de chaque vaccin ne seront disponibles d’ici la fin de cette année. Chaque produit nécessite également deux doses, ce qui signifie que les injections seront rationnées dans les premiers stades.

Les travailleurs de la santé et les résidents des foyers de soins devraient être en première ligne, a déclaré plus tôt cette semaine le Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation, un groupe consultatif gouvernemental influent. Cela comprend environ 24 millions de personnes sur une population américaine d’environ 330 millions.

Pourtant, l’ancien président Bill Clinton serait «définitivement» disposé à se faire vacciner, dès qu’il sera «disponible pour lui, en fonction des priorités déterminées par les responsables de la santé publique», a déclaré le porte-parole Angel Ureña.

« Et il le fera dans un cadre public si cela aide à inciter tous les Américains à faire de même », a déclaré Ureña dans un communiqué jeudi.

Ureña a refusé de répondre à une question sur la question de savoir si l’équipe de Clinton a été en contact avec des conseillers d’autres anciens présidents pour peut-être organiser une séance commune de vaccination publique chaque fois que cela serait possible.

Le chef de cabinet de l’ancien président George W.Bush, Freddy Ford, a déclaré à CNN que l’ancien président lui avait récemment demandé de rencontrer le Dr Anthony Fauci, le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du pays, et le Dr Deborah Brix, coordinatrice de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, pour leur faire «savoir que, le moment venu, il veut faire ce qu’il peut pour aider ses concitoyens à se faire vacciner».

L’histoire continue

« Premièrement, les vaccins doivent être considérés comme sûrs et administrés aux populations prioritaires », a déclaré Ford au réseau. « Ensuite, le président Bush fera la queue pour le sien, et le fera volontiers devant la caméra. »

Ford n’a pas répondu à un message demandant des commentaires jeudi.

Le chevauchement des sentiments de trois anciens présidents survient alors que les États-Unis ont enregistré plus de 3100 décès dus au COVID-19 en une seule journée, anéantissant le record établi au printemps dernier. Le nombre d’Américains hospitalisés avec le virus a éclipsé 100 000 pour la première fois, et les nouveaux cas ont commencé à dépasser les 200 000 par jour, selon les chiffres publiés jeudi.

Le président Donald Trump a déclaré qu’il serait critiqué quoi qu’il fasse en prenant le vaccin – qu’il soit le premier ou le dernier.

Pendant la campagne présidentielle, l’équipe de réélection de Trump a tenté de critiquer le challenger Joe Biden comme étant anti-vaccin. Mais l’ancien vice-président a déclaré il y a des mois qu’il prendrait «un vaccin demain» s’il devenait disponible.

Biden, maintenant président élu, n’a pas commenté la perspective d’obtenir un vaccin publiquement pour inspirer confiance. Son équipe de transition n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Biden a averti mercredi que la propagation de la pandémie de coronavirus au cours des deux prochains mois pourrait tuer jusqu’à 250000 personnes de plus, bien qu’il n’ait pas fourni de détails pour étayer son évaluation, qui est bien plus sombre que les projections du Center for Disease Control et Prévention.

«Nous allons probablement perdre 250 000 autres morts d’ici janvier», a déclaré Biden.

S’adressant au grand public, il a ajouté: « Vous ne pouvez pas voyager pendant ces vacances autant que vous le souhaitez. »