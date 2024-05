Les ex-femmes du cinéaste de « Super Size Me », Morgan Spurlock, rendent hommage après sa mort

Les ex-épouses de Morgan Spurlock se sont prononcées après la mort du cinéaste de « Super Size Me ».

Spurlock est décédé le 23 mai à 53 ans des suites d’un cancer.

Sara Bernstein, qui s’est mariée avec Spurlock en 2016 et a réglé son divorce trois mois avant sa mort, a posté sur Instagram, « Merci pour tout l’amour et le soutien de ces derniers jours. Nous l’apprécions tellement. Comme me l’a dit Kallen, ‘Morgan était le meilleur papa de tous les temps et il nous aimera et il nous manquera pour toujours et à jamais.’

Le 26 mai, elle a également inclus une photo de Spurlock avec ses fils, Laken, 17 ans, et Kallen, 8 ans.

Morgan Spurlock avec Alex Jamieson. FilImage

Morgan Spurlock est devenu célèbre avec « Super Size Me ». ©Samuel Goldwyn Films/avec la permission d’Everett Collection

Morgan Spurlock est décédé à 53 ans des suites d’un cancer. Chris Pizzello/Invision/AP

Bernstein a partagé Kallen avec Spurlock, et il a partagé Laken avec Alex Jamieson, avec qui il a été marié de 2006 à 2011.

Bernstein a ajouté que les personnes qui « souhaitent honorer Morgan » peuvent envoyer des contributions au Hope Lodge de l’American Cancer Society à New York.

Jamieson a publié son propre hommage à Spurlock sur Instagram diaporama le même jour.

« Il est impossible de mettre des mots sur ce que vous représentiez pour votre famille, pour vos garçons, vos amis, la communauté cinématographique… pour moi », a-t-elle écrit. « Je suis tellement contente que nous soyons amis à la fin. »

Jamieson est apparu dans le documentaire de Spurlock, nominé aux Oscars en 2004, « Super Size Me », qui faisait la chronique de sa santé après avoir mangé uniquement chez McDonald’s pendant un mois d’affilée. Elle a également écrit un livre de cuisine en 2006, « The Great American Detox Diet », sur son parcours de perte de poids à la suite de cette expérience.

Morgan Spurlock avec sa troisième ex-femme, Sara Bernstein. Getty Images pour Entertainment Weekly

Alex Jamieson a écrit : « Morgan s’est présenté pour les gens. » FilImage

Morgan Spurlock laisse dans le deuil ses deux fils. Sara Bernstein/Instagram

« Morgan était un humain généreux, créatif et dévoué. Il aimait ses amis et ses garçons. Lorsqu’il se lançait dans quelque chose, il plongeait d’abord dans son cœur, avec son corps et son âme. Morgan adorait danser. Et rire. Et raconter des histoires. Et encouragez les autres aussi », a-t-elle poursuivi dans son hommage.

«Morgan S’EST PRÉSENTÉ pour les gens. Il est venu à CHAQUE exposition d’art que j’organisais et m’a aidé à réfléchir à des projets, même après que nous nous soyons remariés tous les deux.

En 2017, au milieu du mouvement Me Too, Spurlock a publié un essai sur les réseaux sociaux qui disait : « Alors que je regarde héros après héros, homme après homme, tomber en réalisant leurs indiscrétions passées, je ne reste pas assis à me demander « qui sera le prochain ? Je me demande : « quand viendront-ils me chercher ? » » Il a ensuite détaillé avoir trompé « toutes les femmes et petites amies que j’ai jamais eues ».

Morgan Spurlock. Victoria Testament/Invision/AP

Malgré ces aveux, Jamieson a parlé chaleureusement de son ex-mari.

«Notre chaîne de SMS consiste principalement à nous envoyer des photos mignonnes et amusantes de notre incroyable fils. Même jusqu’au bout », s’est-elle exclamée. «Même lorsque nous ne nous entendions pas, nous nous réunissions pour célébrer et rire de notre incroyable garçon et de la façon dont il grandissait pour devenir gentil, drôle et créatif. Tu me manques beaucoup, mon ami. Je ne savais pas que ça ferait autant mal. Repose-toi maintenant. »