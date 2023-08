Les ex-femmes d’Aamir Khan, Reena Dutta et Kiran Rao, ont été aperçues ensemble, la vidéo devient virale : Regardez

L’ex-femme d’Aamir Khan, Kiran Rao, portait une longue robe verte sous une chemise bleue tandis que Reena Dutta optait pour une tenue noire et blanche.

Lundi, la star de Bollywood Aamir Khan a assisté à l’événement de lancement du livre de son frère cousin Mansoor Khan avec ses ex-femmes Reena Dutta, Kiran Rao et son fils aîné Junaid. Plusieurs photos et vidéos de l’événement sont devenues virales sur les réseaux sociaux dans lesquelles ses deux ex-femmes pouvaient être vues en train de rire ensemble.

Kiran portait une longue robe verte sous une chemise bleue tandis que Reena optait pour une tenue noire et blanche. Aamir a épousé Reena Dutta en 1986. Les deux, qui partagent une fille Ira et un fils Junaid Khan, ont divorcé après 16 ans de mariage. Junaid devrait bientôt faire ses débuts d’acteur. L’annonce officielle de son premier film est toujours attendue.





Ira, quant à elle, s’est fiancée à son petit ami de longue date, Nupur Shikhare, le 18 novembre de l’année dernière en présence d’amis proches et de membres de sa famille. La cérémonie de fiançailles a vu la famille Khan rayonner de joie d’Imran Khan, des ex-épouses d’Aamir Reena Dutta et Kiran Rao à l’acteur Fatima Sana Shaikh. Aamir et Kiran se sont mariés le 28 décembre 2005. Ils ont accueilli leur premier fils, Azad, par maternité de substitution en 2011. Ils ont annoncé leur séparation l’année dernière, après 15 ans de mariage.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Aamir a été vu pour la dernière fois dans le film dramatique romantique Laal Singh Chaddha face à Kareena Kapoor Khan. Le film n’a pas réussi à impressionner le public au box-office. L’acteur n’a toujours pas annoncé son prochain projet. Récemment, une vieille vidéo d’Aamir Khan a refait surface où l’acteur explique comment ce n’est pas une question de genre mais est régie par les forces du marché.

La vidéo est tirée d’une interview qu’Aamir et Rani Mukerji ont donnée lors de la promotion de leur film Talaash de 2013. Le clip de l’interview a été récemment partagé par un fan sur le subreddit Bolly Blinds N Gossip. Cela commence par l’intervieweur qui interroge Aamir sur l’écart salarial à Bollywood. L’acteur répond: « Vous voyez, le fait est que dans les films, votre cachet est lié à votre capacité à remplir les salles. Oui, les héroïnes travaillent très dur, mais les caméramans aussi, les garçons légers aussi sur le plateau. Nous devrions tous être payés de la même manière.

Lorsque l’intervieweur interrompt et demande à Aamir s’il compare des actrices avec des garçons légers, l’acteur répond: «Non, je compare l’héroïne, le garçon léger et moi-même. Je dis que nous travaillons tous dur, alors pourquoi le garçon léger n’est-il pas payé autant. Ce n’est pas parce qu’il est un homme ou une femme. Vous confondez le problème là. La raison pour laquelle vous êtes payé différemment au cinéma est que les forces du marché comprennent que vous pouvez rapporter autant d’argent dans un film.

(Avec les entrées de l’ANI)