Les ex-épouses de Harvey Weinstein ont uni leurs forces pour garder le magnat en prison en gelant sa fortune

Harvey Weinstein – le monstre d’Hollywood – se bat sur plusieurs fronts. Le producteur de films qui a déjà statué sur la liste A tente de faire appel de sa condamnation de février pour viol et agression sexuelle.

Il est également poursuivi pour des millions par de nombreuses victimes présumées, a d’autres affaires de viol et d’agression à venir à Los Angeles et à Londres, et son entreprise risque de faire faillite.

Mais parmi les nombreuses batailles que mène le magnat désormais fragile, la plus douloureuse est sûrement celle avec ses deux ex-femmes.

Dans un mouvement de pince juridique étonnant, la première épouse Eve Chilton et la deuxième épouse, la créatrice de mode britannique Georgina Chapman – qui se détestaient apparemment avant la chute de Weinstein – ont réussi à geler 4,5 millions de livres sterling de ses actifs restants.

Cela l’a laissé pourrir dans la prison de Wende à Buffalo, New York, car maintenant il n’a pas l’argent pour payer les avocats qui sont censés préparer son appel.

Cette semaine, le porte-parole de Weinstein, Juda Engelmayer, a confirmé: “ Il est en mauvaise santé et n’a pas été en mesure de déposer son appel parce que ses ex-épouses ont gelé ses comptes.

“ Son appel sera probablement déposé à un moment donné, mais ses avocats ne font pas la paperasse car il ne peut pas payer pour cela.

«Il ne va pas très bien. C’est une période difficile émotionnellement et c’est une période difficile physiquement.

En effet, ses avocats ont déclaré cette semaine au Mail qu’ils pensaient que Weinstein serait probablement mort avant que tous les nombreux aspects juridiques ne soient réglés.

Aujourd’hui âgé de 68 ans, il est en fauteuil roulant, devient aveugle, souffre de diabète, d’arthrite, de sténose de la colonne vertébrale, d’anémie, d’apnée du sommeil, d’hypertension et de coronaropathie.

Chapman (photo de droite) a épousé Weinstein en 2007 et a refusé de faire une déclaration au juge à l’appui de son personnage avant sa condamnation

Chapman et Chilton (photo de gauche) ont commencé à avoir des contacts l’un avec l’autre peu après l’éclatement du scandale en octobre 2017

Il a contracté Covid en prison en mars et a été testé à nouveau pour la maladie la semaine dernière lorsqu’il est tombé malade – sa santé aurait considérablement diminué.

Une source proche de Weinstein a déclaré: “ Il a eu une température élevée la semaine dernière et elle s’est calmée, mais il est loin d’avoir une image de santé.

“ Ce qui se passe avec les poursuites et ses ex-femmes est une frénésie alimentaire. Heureusement, il a la capacité mentale de mener ces batailles.

Pendant ce temps, à Londres, la Cour d’appel a rendu cette semaine un jugement qui permettra à un tribunal d’aller de l’avant.

L’un des anciens assistants britanniques de Weinstein, qui reste anonyme, est sur le point de divulguer des accusations déchirantes contre lui d’agressions sexuelles répétées – et d’accuser sept de ses associés de camouflage.

L’avocat de la femme, Negar Yazdani, a déclaré au Mail: “ Mon client a été soumis aux agressions sexuelles et au harcèlement les plus horribles de Weinstein dans des circonstances où il a reçu la confiance nécessaire pour poursuivre un tel comportement de la part de ses facilitateurs, qui connaissaient ou auraient dû son inconduite sexuelle.

Alors qu’en est-il des femmes qui lui ont été mariées – et comment ont-elles formé leur club d’ex-épouses pour se venger?

Eve Chilton et Georgina Chapman sont une étude des contrastes. L’une est une blonde sculpturale qui déteste la publicité; l’autre une brune délicate qui était une contemporaine de Kate Middleton au Marlborough College, et qui sort maintenant avec un acteur oscarisé.

Chilton est maintenant mariée à l’homme d’affaires Sal Martirano, avec qui elle vit tranquillement dans la banlieue de New York.

Elle a rencontré Weinstein en 1987 alors qu’elle était son assistante à The Weinstein Company.

Ils ont eu trois filles et se sont séparés en 2004. Lors du divorce, Eve a obtenu leur immense appartement donnant sur Central Park, qu’elle a depuis vendu pour 17 millions de livres.

L’équipe juridique de Weinstein affirme qu’il lui a versé 45 millions de livres sterling au fil des ans. Elle et son successeur, Chapman, qui a épousé Weinstein en 2007, ont refusé de faire une déclaration au juge à l’appui de son caractère avant qu’il ne soit condamné.

Chapman a déclaré au magazine Vogue qu’elle n’avait aucune idée de sa dépravation: “ Il y avait une partie de moi qui était terriblement naïve. J’ai des moments de rage, j’ai des moments de confusion, j’ai des moments d’incrédulité. Et j’ai des moments où je pleure simplement pour mes enfants.

Chapman aurait obtenu 15 millions de livres sterling lors du divorce. Elle vit dans une grande ferme dans l’enclave des millionnaires de Bedford, New York. Elle a deux enfants avec Weinstein – India, dix ans et Dashiell, sept ans – et a confirmé une romance avec l’acteur Adrien Brody.

Ancien mannequin, Chapman a rencontré Weinstein lors d’une fête en 2004 et ils se sont mariés en 2007.

Il a investi dans son label Marchesa et a persuadé les stars de le porter sur le tapis rouge.

Depuis le scandale, qui a déclenché le mouvement #MeToo, seules quelques actrices sont prêtes à porter Marchesa, et l’entreprise s’est diversifiée dans les vêtements de mariée et une ligne de diffusion.

Chapman et Chilton ont commencé à avoir des contacts l’un avec l’autre peu de temps après l’éclatement du scandale en octobre 2017. Tous deux ont refusé de commenter cette semaine, mais il est clair qu’ils sont unis dans leur répudiation de Weinstein.

En avril de cette année, ils ont déposé une requête notant l’état périlleux des finances de Weinstein.

Puis, en juillet, ils ont présenté d’autres soumissions, y compris des reçus pour des voyages en jet privé et d’énormes dépenses sur les frais juridiques – et un juge a gelé ses actifs.

L’impulsion semble provenir de Chilton, qui a commencé à prendre des mesures juridiques contre Weinstein il y a deux ans.

Au départ, elle a demandé 3,7 millions de livres sterling pour elle et leurs trois filles. Cela a été refusé.

Elle a ensuite demandé plus d’argent – pour la pension alimentaire pour enfants, les soins de santé et les frais universitaires – et a déclaré qu’elle craignait que Weinstein cesse de payer.

Sa chute a commencé en octobre 2017 après que le New York Times et le magazine New Yorker aient détaillé des dizaines d’allégations d’agression sexuelle.

En février, il a été condamné à New York pour agression sexuelle et viol au troisième degré et emprisonné pendant 23 ans. Il attend un nouveau procès à Los Angeles pour quatre chefs de viol et sept agressions sexuelles et encourt une peine pouvant aller jusqu’à 140 ans.

Il lutte également contre de nombreuses poursuites civiles intentées par des victimes présumées, notamment les actrices Ashley Judd et Rose McGowan, et des procédures de faillite liées à l’effondrement de The Weinstein Company.

Il peut également être révélé que Weinstein doit de l’argent à des stars de cinéma telles que Robert De Niro et Jennifer Lawrence, ainsi qu’à d’anciens employés, dont la fille aînée de Barack Obama, Malia, qui a effectué un stage dans son entreprise.

Il y a aussi la prochaine action du tribunal du travail britannique contre Weinstein et sept associés.

Le porte-parole de Weinstein, Juda Engelmayer, a déclaré: “ Vous devez vous demander ce que ces femmes essaient de tirer de cela. Le gars sera probablement mort au moment où il sera extradé vers le Royaume-Uni.