Les ex d’Elon Musk vendent aux enchères des photos inédites et des cadeaux de leur relation pour amasser des fonds pour leur fils

L’ex-petite amie d’Elon Musk, Jennifer Gwynne, a maintenant décidé de vendre aux enchères de précieux souvenirs de leurs relations, notamment des photographies inédites du propriétaire de Tesla de sa jeunesse. Pour ceux qui ne le savent pas, Musk est sorti avec Gwynne en 1994, alors que le duo était au début de la vingtaine. Pendant leurs études à l’Université de Pennsylvanie, les deux ont eu une relation amoureuse pendant un an avant de s’arrêter. Maintenant, Gwynne a décidé de vendre aux enchères des objets personnels de leur relation pour collecter des fonds pour les frais de scolarité de son beau-fils.

Comme indiqué par Daily Mail, les objets personnels sont disponibles à l’achat sur RR Auctions. Les articles comprennent environ dix-huit photos de Musk, certaines sont des photos en solo du propriétaire de Tesla tandis que d’autres sont des photos de groupe de Gwynne et de ses amis. Si l’on en croit le rapport, chaque image aura une enchère minimale d’environ 100 $. La vente aux enchères comprend également une carte d’anniversaire signée par Musk sur laquelle on peut lire “Joyeux anniversaire Jennifer (alias Boo-Boo) Love, Elon”, dont le prix est d’environ 1 331 dollars. Enfin, un billet d’un dollar signé par le magnat de Space X et un collier en or 14 carats doué se situent respectivement à 2 200 $ avec environ 14 offres et 357 $ avec 8 offres.

En parlant à Daily Mail, Gwynne a parlé de leur relation d’un an en la qualifiant de “douce” mais pas “extrêmement affectueuse”. C’était sa nature timide qui attirait le plus Gwynne. Elle a expliqué qu’ils se sont rencontrés à l’automne 1994. «J’étais junior et il était senior. Nous étions dans le même dortoir et nous travaillions ensemble. Sa nature timide m’a d’abord attiré. Il était mon type.

Elle a révélé qu’à l’époque, Musk était entiché du concept de voitures électroniques et en parlait de temps en temps. Elle a poursuivi: «Il était très intense, très concentré sur ses études. À l’époque, il parlait toujours de voitures électriques. Il allait certainement quelque part. Il voyait juste l’école comme un tremplin. Gwynne a affirmé qu’elle chérissait ses souvenirs avec Musk pendant longtemps avant de finalement prendre la décision de les vendre. « J’ai ces photos et ces notes depuis très, très longtemps. Mais maintenant, je me dis: “Eh bien, l’homme ne peut pas rester en dehors des gros titres”, alors”, a-t-elle expliqué.

Apparemment, les deux hommes ont cessé de fumer lorsque Musk a déménagé à Palo Alto en 1995. La vente aux enchères de tous les articles devrait se terminer le 14 septembre.

