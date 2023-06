Les ex de Towie ont été aperçus en train de se câliner des mois après une séparation amère – suscitant des rumeurs selon lesquelles ils se seraient réunis à Chypre

Les ex de TOWIE ont déclenché des rumeurs selon lesquelles ils se seraient réunis pendant le tournage à Chypre, après s’être câlinés dans de nouveaux clichés.

Elma Pazar, 29 ans, et Diags, 31 ans, ont eu une brève histoire d’amour sur la récente série de l’émission, mais elle a été de courte durée.

Elma et Diags ont été vus se rapprocher lors de vacances de groupe en Thaïlande lors de la dernière série.

Mais la beauté d’Essex a ensuite fondu en larmes et a admis qu’elle n’était pas sûre de sa romance avec l’homme d’affaires, affirmant qu’elle devait être « honnête » avec elle-même.

Ensuite, Diags a été photographié en train de « tromper » Elma lors de la soirée finale de Towie avec l’émission supplémentaire Jodie Wells, qu’il a rencontrée dans les coulisses de l’émission de longue date.

Mais il semble que les choses pourraient se réchauffer à nouveau entre les deux.

Le casting s’est récemment envolé vers un endroit luxueux à Chypre pour filmer la nouvelle série, au cours de laquelle Elma et Diags ont été repérés lors d’une balade à cheval dans les montagnes.

Les favoris de Towie avaient l’air très satisfaits alors qu’ils s’enlaçaient les uns aux autres lors d’une promenade.

Elma, la star de la télé-réalité, portait une tenue aux couleurs vives, avec un pantalon et un haut court assortis.

Elle arborait un maquillage très glamour et portait ses mèches brunes alors qu’elle prenait les rênes et sautait sur la selle.

Pendant ce temps, Diags a opté pour un look estival et portait un t-shirt blanc et un pantalon rayé.

Diags serra Elma par derrière lorsqu’ils arrivèrent aux écuries, avant de l’entourer de ses bras.

Le couple avait l’air très content et ne pouvait s’empêcher de rire alors qu’ils se livraient à l’activité de plein air, Diags se promenant à côté d’Elma pendant qu’elle roulait.

Elma a déclaré au Sun qu’elle avait du mal à « revivre » la romance ratée lors de la diffusion à l’écran de la dernière série.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sentait maintenant à propos de sa co-star lors d’une récente conversation, Elma a déclaré: «Je pense que pour moi, c’est tout le truc de revivre.

«J’avais en quelque sorte traité avec ça, fermé ce livre.

« J’ai fermé cette situation et je viens de passer à autre chose, mais c’est tout le revivre maintenant que c’est à la télévision, voir constamment des choses avec les gens, vous envoyer des choses en ligne. »

