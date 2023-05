Les ex de MAFS UK déclenchent des rumeurs de retrouvailles alors qu’ils s’embrassent et se rassemblent à la fête

Les ex de The Married At First Sight UK ont déclenché des rumeurs de réunion après avoir été vus s’embrasser et s’embrasser lors d’une fête.

Le duo est apparu dans la série avec l’espoir de trouver le véritable amour – et ils ont fini par se trouver.

Adrian Sanderson et Thomas Hartley ont été vus à l’aise lors du lancement de la nouvelle série BBC Three I Kissed A Boy ensemble.

Dans une vidéo Instagram, on peut voir Thomas embrasser la joue d’Adrian.

Ils semblaient s’amuser ensemble en sirotant leurs boissons.

Le couple a été couplé lors de la dernière série de l’émission de téléréalité de Channel 4, mais ils se sont séparés avant la finale.

En novembre, Thomas a déclaré qu’Adrian avait cessé de lui parler à la suite de ses commentaires controversés concernant ses camarades de casting, et il a déclaré que c’était toujours le cas lors de la réunion de Noël.

Auparavant, Adrian avait confirmé à l’animateur de Celebrity Skin Talk Instagram Live, Scott McGlynn, qu’il avait postulé pour la série – mais voulait en fait faire partie de la cohorte 2021.

Il a déclaré: «J’ai postulé mais j’ai en fait postulé pour l’année précédente.

« Ensuite, ils m’ont contacté cette année.

« Je n’étais évidemment pas assez bon pour l’année dernière ! »

Pourtant, après avoir trouvé une amitié durable avec Tom, il a ajouté: « Je suis content d’avoir été dans mon casting. »

Expliquant pourquoi il a décidé de se lancer dans l’expérience de jumelage en premier lieu, il a déclaré: «Je n’ai jamais eu autant de chance dans l’ancien département des relations.

Le couple a été couplé sur la dernière série de l'émission de téléréalité de Channel 4, mais ils se sont séparés avant la finale