Les ex de Love Island se retrouveront face à face pour la première fois dans une émission de télé-réalité explosive

Un ANCIEN couple gagnant de Love Island devrait se retrouver face à face pour la première fois depuis leur rupture choc dans une émission de téléréalité de MTV.

Nous pouvons révéler en exclusivité à quel point Paige Turley et Finley Tapp sont populaires et se sont toutes deux inscrites pour la nouvelle série d’Ex On The Beach.

Un initié de la télévision a déclaré au Sun : « Il y a des ex de Love Island qui ne souhaiteraient plus jamais partager l’écran entre eux.

« Ces deux-là ne sont pas comme ça – leur séparation semblait en fait presque amicale – mais ça va quand même être gênant de participer à nouveau ensemble à une autre émission de téléréalité. Peut-être que nous verrons de la romance, même si je ne retiendrais probablement pas mon souffle.

Un représentant de l’émission Ex On The Beach de MTV a refusé de commenter.

Paige et Finn ont remporté l’hiver Love Island en 2020 et ont vécu une longue histoire d’amour dans le monde réel avant de mettre fin en avril de cette année.

La beauté écossaise, 26 ans, est déjà sortie avec la superstar du chant Lewis Capaldi.

Les fans de télé ne devraient pas retenir leur souffle pour une apparition du hitmaker Bruises, car il le fait actuellement datation l’actrice Ellie MacDowall.

Paige poursuit une carrière musicale depuis qu’elle a quitté la villa tandis que Finn, 23 ans, a récemment signé pour l’équipe de football semi-professionnelle Banbury United.

Pendant ce temps, un autre gagnant de Love Islander a perdu sa chance d’apparaître dans l’émission.

Jack Fincham a été exclu du programme après une récente « arrestation pour conduite de drogue ».

Un initié de l’émission a déclaré au Sun : « Jack était arrivé au tournage, prêt à participer à l’émission – mais ensuite la nouvelle de son arrestation a éclaté.

« L’équipe de production a rapidement convoqué une série de réunions de crise en coulisses et, à la fin, il a été décidé que la meilleure chose à faire était de le renvoyer chez lui.

« Les producteurs seront probablement furieux de la façon dont tout cela s’est passé. »

Jack Fincham a récemment été exclu du line-up[/caption]