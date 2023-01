Les ex-conscrits de Taïwan disent qu’ils ne se sentent pas préparés à un conflit potentiel avec la Chine

Taipei, Taiwan

Les inquiétudes croissantes suscitées par les manœuvres militaires de plus en plus agressives de la Chine ont incité Taïwan à prolonger la période de service militaire obligatoire que la plupart de ses jeunes hommes doivent effectuer. Mais d’anciens conscrits interrogés par CNN affirment que Taipei devra faire bien plus que cela pour que la formation soit efficace.

Obsolète, ennuyeux et peu pratique. C’est le verdict de six jeunes hommes qui ont parlé à CNN de leurs récentes expériences de service obligatoire dans l’armée taïwanaise.

Ils décrivent un processus qui a été conçu il y a des décennies avec un fort accent sur la formation à la baïonnette, mais sans instruction sur les stratégies de guerre urbaine ou les armes modernes comme les drones. Certains disent qu’il y avait trop peu de fusils pour tout le monde, ou que les armes avec lesquelles ils s’entraînaient étaient trop vieilles pour être utiles. D’autres racontent s’être “spécialisés” dans les unités de canons, de grenades et de mortiers, mais n’ayant jamais reçu de munitions pour s’entraîner.

Leurs critiques arrivent à un moment crucial pour l’armée taiwanaise. La présidente Tsai Ing-wen a récemment annoncé que la période de service obligatoire pour les hommes nés en 2005 ou après passera de quatre mois à un an, affirmant que le système actuel « ne répond plus aux besoins » de la défense de l’île. L’armée affirme que la refonte fait suite à des comparaisons avec les armées d’autres juridictions démocratiques qui ont des périodes de conscription plus longues – comme la Corée du Sud (18-21 mois), Singapour (24 mois) et Israël (24-30 mois).

Le renforcement de l’armée de l’île est devenu une préoccupation majeure pour Tsai, qui a parlé de la nécessité de souligner la détermination de Taïwan à se défendre au milieu des bruits de plus en plus agressifs de Pékin. Le Parti communiste chinois au pouvoir revendique la démocratie autonome de 23,5 millions de personnes comme faisant partie de son territoire, bien qu’il ne l’ait jamais contrôlé, et a envoyé un nombre record de patrouilles aériennes et maritimes pour le harceler depuis la visite de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, en août. . Le dirigeant chinois Xi Jinping a refusé à plusieurs reprises d’exclure le recours à la force pour “réunifier” l’île avec la Chine continentale.

“Personne ne veut la guerre”, a déclaré Tsai en annonçant l’allongement des périodes de service obligatoire en décembre. “C’est vrai pour le gouvernement et le peuple de Taiwan, et pour la communauté mondiale, mais la paix ne vient pas du ciel, et Taiwan est en première ligne de l’expansion de l’autoritarisme.”

Mais les anciens conscrits sont sceptiques, disant à CNN que les problèmes liés au service militaire obligatoire vont au-delà du court laps de temps et ne seront résolus que par une refonte plus approfondie.

Tsai elle-même a reconnu que de nombreux citoyens estiment que servir dans l’armée n’est «qu’une perte de temps».

“Dans notre entreprise, nous avions plus de 100 fusils d’assaut, mais seulement un peu plus d’une douzaine pouvaient être utilisés pour les exercices de tir”, a déclaré Frank Liu, un auditeur de 26 ans du comté central de Changhua qui a servi en 2021. Il a déclaré qu’environ 140 conscrits avaient reçu une formation dans son entreprise.

“Beaucoup de ces fusils d’assaut ont été fabriqués il y a plusieurs décennies, et beaucoup étaient trop usés pour être utilisés à l’entraînement. Les armes devaient être échangées entre nous.

Paul Lee, un directeur d’usine de Taipei qui a servi en 2018, a vécu une expérience similaire.

“Nous n’avons pas tiré beaucoup de coups pendant l’entraînement militaire”, a déclaré Lee. “Je m’entraînais avec le fusil d’assaut T65 et je n’ai tiré qu’environ 40 coups pendant toute la période d’entraînement.

“Je crains que de nombreuses personnes qui ont suivi la formation avec moi ne soient même pas capables d’utiliser un fusil avec confiance.”

Selon les règles actuelles, la période de service de quatre mois est normalement divisée en deux parties : cinq semaines d’entraînement de base et 11 semaines d’entraînement au sol dans une base militaire.

Pendant la période de formation au sol, les conscrits se voient souvent attribuer des spécialités – mais même alors, certains disent qu’ils ne reçoivent que les connaissances les plus superficielles.

Dennis, un ingénieur de 25 ans de la ville de Taichung qui a servi l’année dernière, a déclaré qu’alors qu’il était spécialisé dans les canons, il n’avait jamais appris à les tirer car les entraîneurs craignaient que les recrues ne soient blessées. Il n’a demandé qu’à être identifié par son prénom car il reste réserviste.

“On nous a confié des tâches simples et nous avons passé la plupart du temps à aider au nettoyage et au lavage des charrettes à canon”, a-t-il déclaré. “Si la guerre éclate aujourd’hui et qu’on me dit de travailler comme artilleur, je pense que je deviendrai de la chair à canon.”

Adam Yu, un designer de 27 ans de la ville du nord de Keelung qui a servi en 2018 et s’est spécialisé dans les mortiers et les lance-grenades, a déclaré que bien qu’on lui ait montré comment préparer les armes, il n’avait jamais reçu de munitions ni pratiqué leur tir. .

“Je ne sais même pas si je peux même utiliser ces armes”, a déclaré Yu, ajoutant : “Je ne sais toujours pas comment ces armes sont censées être utilisées sur le champ de bataille.”

Ce sentiment a été partagé par un autre ancien conscrit du nom de Liu. Le vendeur de 28 ans s’est spécialisé dans l’informatique avec l’armée de l’air et a suivi une formation dans le sud du comté de Pingtung en 2015. Lui aussi a demandé que son prénom ne soit pas divulgué, affirmant qu’il pourrait encore être appelé pour une formation supplémentaire de réserviste.

« Nos commandants n’ont presque rien enseigné pendant notre entraînement au sol, car ils pensaient que nous ne serions là que pour quelques mois et que cela ne ferait pas beaucoup de différence pour eux », a-t-il déclaré.

Taïwan dispose d’une force militaire volontaire professionnelle qui, l’année dernière, était composée de 162 000 soldats à plein temps, selon un rapport du Yuan législatif. En plus de cela, environ 70 000 hommes effectuent chaque année une période de service militaire obligatoire.

Les conscrits doivent subir une période d’entraînement physique et apprennent à tirer à la carabine et à utiliser des baïonnettes.

Plusieurs de ceux qui ont parlé à CNN ont remis en question le temps consacré à l’entraînement à la baïonnette, arguant qu’il était obsolète, bien que certains militaires continuent de l’enseigner dans les programmes de formation au recrutement.

“Je pense que l’entraînement à la baïonnette n’était qu’une perte de temps, car je ne pouvais vraiment pas penser à la façon dont nous pourrions mettre cela en pratique”, a déclaré Frank Liu.

« Il suffit de regarder la guerre russo-ukrainienne, il y a tellement de types d’armes utilisées. Quand un soldat doit-il recourir à la baïonnette pour attaquer son ennemi ? Je pense que c’était vraiment dépassé.

Yu, de Keelung, a déclaré que ses commandants avaient mis l’accent sur l’entraînement à la baïonnette, car cela faisait partie de l’examen de fin de semestre.

« On nous a ordonné de mémoriser une série de slogans », a-t-il dit. “Lorsque nous pratiquions la baïonnette, nous devions suivre les instructions du chef d’équipe avec un chant spécifique pour chaque mouvement, et nous devions le répéter lors de l’examen.”

Certaines de ces critiques ont été reconnues, tacitement ou non, lorsque Tsai a annoncé l’allongement de la période de conscription et lors du point de presse ultérieur du ministère de la Défense début janvier.

Le ministère a déclaré que lorsque la nouvelle politique commencera en 2024, tous les conscrits tireront au moins 800 coups pendant leur service et qu’ils seront entraînés avec de nouvelles armes telles que des missiles antichars et des drones. L’entraînement à la baïonnette sera modifié pour inclure d’autres formes d’entraînement au combat rapproché, a-t-il ajouté, et les conscrits pourront également participer à des exercices militaires conjoints avec des soldats professionnels. Pendant ce temps, la formation de base passera de cinq à huit semaines.

Su Tzu-yun, directeur de l’Institut taïwanais de recherche sur la défense et la sécurité nationales, financé par le gouvernement, s’est dit convaincu que la réforme renforcera les capacités de combat de l’île.

Il pense également qu’il est utile de maintenir la formation à la baïonnette dans le programme.

“Cela aide à renforcer le courage et l’agressivité d’un soldat”, a-t-il déclaré. “Si les soldats s’engagent dans une mission qui ne convient pas au tir d’armes, ils peuvent également utiliser la baïonnette comme option alternative.”

Su a ajouté que même si les armes modernes seront incluses dans le nouveau programme de formation, il ne serait pas pratique pour chaque soldat de s’entraîner à les tirer car cela serait tout simplement trop coûteux.

« Aux États-Unis, l’entraînement du javelot [anti-tank missiles] est menée par simulation, car chaque missile coûte 70 000 dollars et il n’est pas possible pour tout le monde de les tirer », a-t-il déclaré. “Habituellement, toute l’unité termine la simulation, puis le commandant choisit quelques soldats pour s’entraîner à tirer.”

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré dans un communiqué à CNN qu’il avait invité des experts à de nombreux séminaires universitaires sur la réforme du système de conscription et qu’il avait accepté bon nombre de leurs suggestions pour augmenter l’intensité de la formation.

Même ainsi, tout le monde n’est pas convaincu.

“Je ne pense pas que l’allongement du service à lui seul conduira à une meilleure défense nationale”, a déclaré Lin Ying-yu, professeur adjoint à l’Institut des affaires internationales et des études stratégiques de l’Université de Tamkang.

Il a déclaré que les «questions les plus importantes» impliquaient de clarifier en détail le type de formation que les nouveaux conscrits recevraient.

Et sur ce point, les anciens conscrits qui ont parlé à CNN restent sceptiques.

“Quand j’ai vu qu’ils voulaient ajouter des drones à la formation, ma question était : allons-nous avoir un drone par personne et plusieurs occasions de s’entraîner à le piloter ?” dit Yu.

“S’ils s’en tiennent à leur ancienne méthode d’enseignement, ils nous diront simplement de suivre leurs instructions et de mémoriser son poids et sa distance de vol, et nous ne pourrons pas le faire fonctionner.”

La crainte des conscrits est que la nouvelle forme de service obligatoire pourrait finir par ressembler à peu près à l’ancienne forme, seulement plus longtemps.

“Pendant mon service, la plupart du temps, on nous demandait simplement d’effectuer des tâches fastidieuses comme déplacer des armes pour les montrer à nos commandants, et nous passions beaucoup de temps à attendre”, a déclaré Dennis, l’ingénieur.

Il reste à voir si le temps des conscrits sera utilisé de manière plus fructueuse lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur l’année prochaine, mais toutes les parties conviennent que les enjeux sont élevés.

“Les citoyens actifs sont le fondement et le fondement de notre volonté de résistance”, a déclaré Enoch Wu, fondateur du groupe de réflexion sur la défense civile Forward Alliance et membre du Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taiwan.

“Si le public décide que notre maison ne vaut pas la peine de se battre – ou que nous n’avons aucune chance – alors vous pouvez avoir l’armée la plus professionnelle et ce sera encore trop peu trop tard.”