Les ex Bradley Cooper et Irina Shayk se réunissent pour des vacances tropicales

Les ex Bradley Cooper et Irina Shayk se sont réunis pour des vacances tropicales.

Shayk, 36 ans, a partagé des photos de vacances sur son Instagram. Au moins un en vedette Cooper, 47 ans.

Sur la photo, Cooper et Shayk posent ensemble en maillot de bain. L’acteur de “A Star is Born” remplit un abreuvoir avec de l’eau pour des cochons pendant que Shayk pose sa tête sur son épaule.

Les autres photos incluses dans le post montrent une Shayk tonique profitant de son temps à la plage.

Cooper et Shayk ont ​​​​commencé à se fréquenter en 2015. Les deux se seraient rencontrés par l’intermédiaire d’amis et seraient devenus un objet après avoir passé du temps ensemble.

Le mannequin et l’acteur ont accueilli leur fille, Lea De Seine, en mars 2017. Cooper et Shayk ont ​​​​démissionné en 2019, à peu près au même moment où l’acteur a fait la une des journaux pour sa performance dans “A Star is Born” aux côtés de Lady Gaga.

Cooper et le musicien a déclenché des rumeurs d’amour en raison de leur chimie palpable dans le film et lors des performances ultérieures.

Cependant, Shayk et Cooper se seraient séparés en raison du temps qu’ils passaient séparément.

“Ils vivaient des vies totalement séparées”, a déclaré une source au magazine People à l’époque. “S’il était à Los Angeles, elle n’était pas en ville, et si elle était en ville, il n’était pas en ville.”

Depuis sa séparation, Shayk a été brièvement lié de manière romantique à Kanye West. Selon certaines rumeurs, Cooper sortirait plus récemment avec Huma Abedin.

La relation de l’acteur avec le conseiller politique de longue date d’Hillary Clinton est “désinvolte”, a déclaré une source au magazine People.

“Bradley est fasciné par elle”, a déclaré une autre source au point de vente. “Huma est très international et a vu et fait tellement de choses. Il trouve cela intrigant et stimulant.”

“Ce sont tous les deux des personnes sérieuses, dévouées à leur travail et qui font ce qu’il faut”, a ajouté la source. “Huma est intelligent et un franc-tireur. Ils forment une paire intéressante.”