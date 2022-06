Les évêques congolais disent que le voyage du pape au Canada est un bon signe pour l’avenir

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

En attendant, François envoie le secrétaire d’État du Vatican au Congo pour célébrer une messe spéciale pour la paix et la réconciliation le week-end prochain, alors que François devait arriver, a déclaré Mgr Donatien Nshole, secrétaire général de la conférence des évêques congolais.

Nshole a souligné que le cardinal Pietro Parolin ne remplaçait pas François et que le Congo attendait un mot du Vatican pour une nouvelle date pour une visite papale. Mais dans une déclaration vidéo, il a déclaré que la visite de Parolin était un signe supplémentaire de la “grande considération qu’il (François) a pour notre pays”.

Le Vatican a annoncé le 10 juin que François devait reporter la visite prévue du 2 au 7 juillet au Congo et au Soudan du Sud parce que les médecins ont déclaré que cela pourrait compromettre la thérapie qu’il reçoit pour des ligaments tendus au genou droit. Le problème l’a obligé à utiliser un fauteuil roulant pendant plus d’un mois, et il utilise une canne pour marcher ou se tenir debout.