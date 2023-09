Les évêques catholiques d’Ukraine disent au pape que ses éloges pour le passé impérial de la Russie ont « peiné » les Ukrainiens

ROME (AP) — Les évêques gréco-catholiques d’Ukraine ont déclaré mercredi au pape François que ses paroles louant le passé impérial de la Russie avaient peiné le peuple ukrainien, portant au cœur des plaintes concernant la neutralité diplomatique du Vatican dans la guerre de Moscou contre leur pays le Saint-Siège.

Les évêques étaient à Rome pour une réunion périodique et ont rencontré le pape en personne pendant près de deux heures. Ils sont arrivés une heure plus tôt, à 7 heures du matin, à l’invitation du pape, afin qu’il puisse les écouter sans se presser, ont indiqué les participants.

Tout en remerciant François pour ses prières, les évêques ont déclaré que certaines déclarations et gestes du pape et du Vatican « sont douloureux et difficiles pour le peuple ukrainien, qui saigne actuellement dans la lutte pour sa dignité et son indépendance », selon un communiqué de son Eglise. Béatitude Sviatoslav Shevchuk, chef de l’Église gréco-catholique d’Ukraine.

Le pape jésuite de 86 ans a suscité la colère des deux côtés de la guerre. Il a exprimé à plusieurs reprises sa solidarité avec le peuple ukrainien « martyrisé » – 227 fois selon le décompte des évêques ukrainiens – mais a également refusé d’appeler nommément la Russie ou le président Vladimir Poutine. Il a apparemment exprimé sa compréhension de l’invasion ordonnée par Poutine en affirmant que l’OTAN « aboyait à la porte de la Russie » en s’étendant vers l’Est.

Les gréco-catholiques d’Ukraine se sont sentis trahis par de tels commentaires et ont été à nouveau indignés le mois dernier lorsque François a fait l’éloge de la Russie impériale lors d’une rencontre vidéo le 25 août avec des jeunes catholiques russes réunis à Saint-Pétersbourg.

« Vous êtes les héritiers de la grande Mère Russie », a déclaré François aux jeunes.

Moscou a à son tour salué les propos du pape, que le gouvernement de Kiev a qualifiés de « propagande impérialiste ».

Les évêques ukrainiens ont remercié François pour son soutien au peuple ukrainien, ainsi que pour ses efforts et initiatives humanitaires visant à libérer les prisonniers et à négocier le retour des enfants ukrainiens emmenés en Russie. Mais Shevchuk a déclaré au pape que « les fidèles de notre Église sont sensibles à chaque parole de Votre Sainteté en tant que voix universelle de la vérité et de la justice ».

Francis leur a fait référence à ce qu’il a dit aux journalistes lundi alors qu’il rentrait de Mongolie. Il a reconnu lors d’une conférence de presse à bord de l’avion papal que sa référence aux dirigeants impériaux russes Pierre le Grand et Catherine II n’était « peut-être pas heureuse ». Il a expliqué qu’il avait mentionné les deux parce qu’il les avait appris à l’école et qu’il voulait souligner que les jeunes devraient embrasser leur héritage et leur culture.

Le Vatican a déclaré mercredi dans un communiqué que François avait écouté attentivement ce que lui disaient les évêques ukrainiens.

« Il a exprimé sa douleur face au sentiment d’impuissance ressenti dans la guerre », a déclaré le Vatican, citant François disant que de tels sentiments d’impuissance doivent provenir de « quelque chose du diable qui veut détruire ».

François se souvient également d’avoir vu « l’un des fruits de la guerre » dans les visages des enfants ukrainiens qui « avaient perdu le sourire ».

Il a accepté de consacrer le mois d’octobre aux prières pour la paix en Ukraine et a déclaré aux évêques qu’il priait quotidiennement pour la paix devant une icône de la Vierge Marie que Shevchuk lui avait offerte bien avant la guerre, alors que les deux hommes vivaient à Buenos Aires.

Le très révérend Kenneth Nowakowski, évêque des catholiques ukrainiens de Grande-Bretagne, a déclaré que les évêques étaient particulièrement émus par le fait que François avait apporté l’icône avec lui pour leur montrer et par le fait qu’il consacrait deux heures de sa matinée à les écouter. tout en se remettant encore de sa visite en Mongolie.

« Être activement écouté par le Saint-Père dans une atmosphère calme et non bureaucratique, je pense que cela a été pour nous incroyable », a-t-il déclaré à l’Associated Press, ajoutant que d’autres responsables du Vatican étaient tout aussi généreux de leur temps.

Le Vatican a pour tradition diplomatique de ne pas prendre parti dans les conflits, estimant qu’une telle neutralité peut ouvrir la porte à des initiatives de paix. François a chargé un négociateur de paix chevronné de l’Église, le cardinal italien Matteo Zuppi, de mener une navette diplomatique concernant le retour des enfants ukrainiens de Russie.

Ses interventions improvisées ont causé des maux de tête aux diplomates du Saint-Siège, mais le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a défendu le pape et ses initiatives lors de sa rencontre avec les dirigeants catholiques ukrainiens mardi.

« Face à des gestes aussi significatifs et répétés, il serait injuste de douter de son affection pour le peuple ukrainien et de ses efforts, pas toujours compris et appréciés, pour contribuer à mettre fin à la tragédie en cours et assurer une paix juste et stable à travers négociation », a déclaré Parolin aux évêques.

Nicole Winfield, Associated Press