Loups’ première ligue Le match contre Sheffield United a été déplacé «en signe de respect» pour éviter un affrontement avec les funérailles du prince Philip samedi. Les funérailles du prince Philip devraient commencer à 14h00 GMT et une minute de silence nationale aura lieu à ce moment-là. La réunion des loups avec United, en bas de la table, devait débuter à Molineux à 14 h 00 GMT, mais débutera à 19 h 15 GMT. « En signe de respect pour Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg, la Premier League a reporté le match entre Wolverhampton Wanderers et Sheffield United qui devait se jouer le samedi 17 avril à 15h00 BST », a déclaré un communiqué de Premier League. a déclaré lundi. «Le match débutera plus tard dans la journée à 20h15 BST pour éviter un affrontement avec la cérémonie funéraire royale.»

L’autre match de Premier League de samedi, entre Newcastle et West Ham, débutera à 11h30 GMT comme prévu.

Il est entendu que la demi-finale de la FA Cup entre Chelsea et Manchester City à Wembley restera à son heure de coup d’envoi d’origine à 16h30 GMT.

Un certain nombre de clubs de la Ligue de football ont annoncé que leurs matchs de samedi avaient été déplacés au coup d’envoi à 11 h 30 GMT de leur emplacement d’origine à 14 h 00 GMT, bien que certains puissent choisir de commencer à 16 h ou après 16 h GMT si un coup d’envoi à l’heure du déjeuner ne fonctionne pas pour les voyages. les raisons.

La Ligue anglaise de football a déclaré qu’elle « travaillera désormais avec ses clubs pour déterminer à quelle heure les matches seront joués ».

En Écosse, il y a six matchs de quatrième tour de la Coupe écossaise prévus au moment des funérailles, y compris l’affrontement à indice d’octane élevé entre les Rangers et les détenteurs du Celtic à 1500GMT.

La Scottish Football Association affirme qu’elle a «entamé un dialogue avec les parties prenantes concernées» concernant ces rencontres.

Les quatre matchs de Premiership Rugby disputés samedi ont été déplacés, deux débutant à 11h30 GMT et deux à 16h00 GMT.

Le conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles a déclaré que les neuf matchs du championnat du comté seraient interrompus pendant une heure et 20 minutes.

Le Scottish Grand National à Ayr et le Spring Trials meeting à Newbury auront désormais lieu dimanche au lieu de samedi.

« En signe de respect pour la cérémonie funéraire de Son Altesse Royale le prince Philip, duc d’Édimbourg, il a été convenu qu’aucune course n’aura lieu en Grande-Bretagne entre 14 h 45 et 16 h 15 le samedi 17 avril », a déclaré le British Horseracing Authority (BHA) dans un communiqué.

« En conséquence, le match du Grand National écossais à Ayr et le match des essais de printemps à Newbury seront désormais déplacés du samedi 17 à l’après-midi du dimanche 18 avril. »

