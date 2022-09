Les événements au Tofino Resort and Marina ont été fermés pour la semaine, car le complexe, copropriété de l’ancien joueur des Canucks de Vancouver Willie Mitchell, répond aux allégations de conduite inappropriée.

“Nous avons été extrêmement contrariés d’apprendre un comportement hautement inapproprié lié à l’un de nos événements annuels. Notre première préoccupation concerne notre personnel et nous répondons aux besoins des personnes concernées », lit-on dans un communiqué publié sur le site Web de la station. “Nous avons recruté un manager par intérim et continuons à prendre des mesures pour assurer la sécurité et le bien-être absolus de notre équipe.”

La station avait organisé son tournoi annuel de pêche Race for the Blue, qui a commencé le 10 septembre et devait se dérouler jusqu’au 17 septembre, mais a été annulé avec des événements au 1909 Kitchen and Bar de la station.

Dans un courriel au Westerly News mardi, le porte-parole de la GRC de la Colombie-Britannique, le cap. Alex Berube a déclaré: “Pour le moment, il n’y a aucune accusation contre qui que ce soit concernant une telle (une) allégation. Pour cette raison, la GRC ne peut confirmer ou nier son implication dans cette allégation. »

The Westerly News a contacté la station pour plus de commentaires et mettra à jour cette histoire dès que de nouvelles informations arriveront.

