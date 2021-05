Les événements optimistes du groupe PDG de Loews Hotels reviendront pour achever la reprise de Covid

Le PDG de Loews Hotels, Jonathan Tisch, a déclaré vendredi à CNBC qu’il voyait des indications selon lesquelles de grands événements reviendraient bientôt, un élément clé du rétablissement de l’industrie hôtelière après les malheurs induits par la pandémie de coronavirus.

« Nous commençons à voir des groupes revenir. Nous sommes très optimistes quant à l’activité du groupe au T3, T4, l’année prochaine en 2022 », a déclaré Tisch dans une interview sur « Power Lunch ». « Nous commençons à voir des banques d’investissement réserver deux de nos hôtels avec de grandes réunions. C’est très optimiste. »

Après que la pandémie a en grande partie interrompu les voyages aux États-Unis au printemps dernier, la reprise de l’activité s’est largement concentrée parmi les personnes effectuant des voyages d’agrément, a noté Tisch. Cependant, les voyages d’affaires et les événements de groupe tels que les conventions et les conférences sont essentiels pour les compagnies aériennes et les secteur de l’hôtellerie.

« Nous ne verrons probablement pas un retour aux chiffres des voyages d’affaires dont nous serons satisfaits avant la fête du Travail. International [travel] est une grande question … et ces événements sont vraiment importants », a déclaré Tisch, qui est également coprésident de Loews Corp. Loews Hotels est une filiale du conglomérat basé à New York.

La poursuite du déploiement des vaccinations Covid aux États-Unis, où 100 millions de personnes ont désormais été entièrement vaccinées, selon les données CDC, est considéré comme essentiel pour que ces événements importants reviennent pour de bon.

Les Centers for Disease Control and Prevention recommande toujours « éviter les grands événements et rassemblements », selon son site Internet. Plus tôt cette semaine, l’agence de santé publique a assoupli ses directives pour les Américains entièrement vaccinés et les petits rassemblements.

De grands événements ont déjà lieu, ou devraient avoir lieu prochainement, dans certaines régions des États-Unis, comme le Texas et Las Vegas, a noté Tisch, mais il est géographiquement inégal.

« Quand vous regardez les chiffres à New York, nous y arrivons, mais nous avons un long chemin à parcourir », a déclaré Tisch, également copropriétaire des Giants de New York de la NFL.

« Nous pensons que lorsque vous pouvez, espérons-le, organiser un événement comme l’US Open avec des fans, quand pouvez-vous organiser l’Assemblée générale des Nations Unies avec des participants, quand vous pourrez organiser le marathon de New York avec 35 000 coureurs, ce sera le moment sache que nous sommes de retour. «