Les événements en ligne de Pokemon Sword and Shield se termineront le mois prochain

Pokemon Sword and Shield ne recevra plus de mises à jour ou d’événements en ligne après le mois prochain.

Bien que le jeu en ligne soit toujours disponible dans les deux jeux, il n’y aura pas de nouveaux événements Max Raid après la dernière mise à jour de Wild Area News le 1er novembre. Suite à cette mise à jour, Pokemon qui n’apparaissait auparavant que lors d’événements spéciaux, tels que Gigantamax Ronflex, sera être disponible dans Max Raids.

De même, les batailles classées prendront fin après la dernière saison, qui débutera le 1er novembre. Il n’y aura pas non plus d’autres compétitions en ligne, mais vous pourrez toujours organiser vos propres compétitions amicales avec d’autres joueurs.

Comme mentionné, ces modifications ne s’appliquent qu’aux événements et mises à jour en ligne, de sorte que d’autres fonctionnalités en ligne continueront d’être disponibles. Vous pourrez toujours échanger ou combattre avec d’autres joueurs en ligne après le 1er novembre, à condition que vous disposiez d’un Abonnement Nintendo Switch Online.

En attendant, les inscriptions sont en cours pour la dernière compétition en ligne de Pokemon Sword and Shield, l’Ultimate Finale. Cet événement proposera des doubles batailles à six contre six sans aucune restriction sur le nombre de Pokémon légendaires ou mythiques que vous pouvez avoir dans votre équipe. L’inscription se termine le 27 octobre, l’événement se poursuivant du 28 octobre au 30 octobre.

Les joueurs d’épée et de bouclier pourront également obtenir trois Pokémon mythiques gratuits bientôt. Les magasins GameStop aux États-Unis offriront des codes de téléchargement gratuits pour Genesect et Volcanion du 16 octobre au 29 octobre. Après cela, vous pourrez obtenir un code gratuit pour Marshadow chez Target du 30 octobre au 12 novembre. .

La prochaine paire de jeux Pokemon, Pokemon écarlate et violettesera lancé sur Nintendo Switch le 18 novembre. Toute personne qui achète l’un des titres avant le 28 février 2023 pourra recevoir un bonus spécial Pikachu dans leur jeu.