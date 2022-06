NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Que les fans assistent à une compétition sportive ou que les spectateurs profitent des images et des sons de leurs artistes préférés, les membres du public ont le sentiment qu’ils contribuent à l’expérience globale en direct.

C’est pourquoi, à la lumière du fait que de nombreuses entreprises de tout le pays entament le processus de réouverture dans leurs États et communautés respectifs, les planificateurs et les promoteurs d’événements travaillent d’urgence pour élaborer des stratégies et trouver des moyens innovants et révolutionnaires d’organiser des événements en toute sécurité – sans ouvrir les organisateurs pour responsabilité – une fois que l’industrie de l’événementiel en direct aura reçu le feu vert pour aller de l’avant avec l’organisation d’événements axés sur les personnes au milieu de la pandémie de coronavirus.

“Le fait est que dans le monde des événements en direct, nous allons devoir prendre les choses de base très au sérieux dans un avenir prévisible, mais probablement pour toujours”, a déclaré Walter Kinzie, fondateur et PDG de Encore en direct, a déclaré à Fox News Digital. “Donc, l’assainissement des toilettes, l’assainissement des aliments et des boissons, les zones d’admission générale en général – je pense que ce sera un défi unique auquel nous devrons faire face.”

LE CORONAVIRUS INVITE COACHELLA, LES FESTIVALS DE MUSIQUE STAGECOACH À ÊTRE REPORTÉS AU MILIEU D’UNE PRÉOCCUPATION CROISSANTE

L’une des nombreuses fléchettes à idées lancées contre le mur est la perspective d’une expérience d’événement en direct dans le stade destinée à de petits groupes de personnes, selon Kinzie.

Il dit que l’avantage des arènes et des lieux qui ont plusieurs suites intégrées disponibles est que des groupes intimes de personnes pourraient se réunir afin d’assister à un spectacle ou à une performance, tout en « réunissant collectivement de grands groupes de personnes, mais ils sont tous répartis dans des espaces plus petits.”

“C’est une possibilité qui, je pense, est réelle”, a déclaré Kinzie en exposant son plan pour réaliser une telle merveille.

“Nous avons participé à des événements au stade AT&T où les Cowboys de Dallas jouent à titre d’exemple, où nous profiterons des opportunités de gréement depuis le plafond et nous ferons un plancher surélevé à l’endroit où le sol sur lequel se déroule la performance est au niveau des yeux au niveau de la suite du stade – et le genre de sièges d’admission générale serait en bas où personne ne serait », a expliqué Kinzie. “Il y a donc des opportunités vraiment uniques, je pense, pour que les fans se réunissent. Mais il serait irresponsable que même une centaine de personnes se réunissent, ou 200 personnes se réunissent en ce moment.”

LE CORONAVIRUS POURRAIT CHANGER LE MODÈLE DE DISTRIBUTION DE FILMS, AVERTIT LE FILM EXECUTIVE

Pourtant, Kinzie a déclaré qu’il comprenait que les gens avaient de grands désirs de sortir dans le monde après avoir été enfermés à l’intérieur pendant si longtemps.

En plus de se concentrer sur de plus petits groupes de personnes, Kinzie pense que les parcs nationaux sont également le secret moteur pour offrir aux fans des expériences uniques tout en permettant aux gens de se distancer, ce qui est en grande partie la raison pour laquelle il pense que le modèle de festival de musique est presque mort. et peut être amélioré.

En fait, le participant habituel à la foire de l’État du Texas a tout à fait la proposition de livrer les images et les sons du festival préféré de tous directement chez lui.

“Le concept du festival n’est pas complètement mort”, a déclaré Kinzie. “Il reviendra un jour et il sera florissant. Je pense qu’il est irresponsable qu’il revienne en ce moment, mais je pense qu’il y a des choses inspirantes qui peuvent se produire ici.”

“Nous nous réunirons à nouveau dans les stades pour crier chaque parole d’une chanson de Garth Brooks. Ces jours sont encore devant nous et ils se produiront. Quand ils se produiront – qui sait? Donc, pour le moment, je pense que ce serait très responsable des festivals pour être incroyablement innovant.”

LES CONCERTS ET LES TOURNÉES POURRAIENT DEVENIR DES EXPÉRIENCES « VIRTUELLES » SUITE À LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS, DIT UN EXPERT

Kinzie a déclaré que l’avenir consiste à offrir des expériences de toile de fond uniques aux téléspectateurs à la maison et est le type de concept unique pour lequel chaque industrie expérientielle devrait prospérer, car il se rapporte spécifiquement à l’élément du festival – placer les artistes dans des endroits uniques et hautement souhaitables.

“Ce dont je pense que l’Amérique a besoin en ce moment [is] cette augmentation du contenu hautement créatif”, a-t-il déclaré en faisant référence à un concert en direct de Kascade le 15 mai au cours duquel le DJ de danse électronique s’est produit depuis le Skywalk du Grand Canyon . “Avec cet événement, ils ont dit que je n’allais pas seulement faire ça depuis mon m–n salon. Je veux emmener les gens dans le plus bel endroit auquel j’ai accès en voiture. Et je vais créer le le plus beau paysage possible.”

“Je regardais une émission avec en toile de fond les montagnes Teton toute la journée et je regardais une émission avec en toile de fond les chutes du Niagara toute la journée”, a-t-il déclaré. “Pour le moment, je ne veux pas voir les actes avec le même arrière-plan technique qu’ils ont toujours eu. Mettons ces artistes dans des endroits sûrs pour livrer leur contenu et aidez-moi à rêver un peu de voyager vers une destination que je ‘ Je n’y suis jamais allé auparavant.”

De plus, Kinzie croit qu’il y a des aspects inhérents aux carnavals et aux foires dont les gens ont envie et qui nous attirent tout en nous faisant revenir année après année – comme notre gâteau en entonnoir préféré, la cuisse de dinde ou dans le cas de Kinzie, un chien de maïs de Fletcher.

TOP 10 DES FESTIVALS D’ÉTÉ

“Alors je pense à la State Fair of Texas et je pense à Coachella, Lollapalooza, Stagecoach, Austin City Limits Music Festival [ACL] — Je pense que c’est un peu la même chose. Je ne me soucie pas autant de la programmation parce que je sais qu’ils vont bien faire les choses. Je sais que ça va être génial”, a expliqué Kinzie.

“Et c’est là que je pense que les producteurs de festivals vont devoir prospérer en ce moment”, a-t-il poursuivi. “Quels sont les sens qui me manqueraient si je n’allais pas à Indio, en Californie, pour me tenir sur le terrain du festival ou si je n’allais pas à la State Fair of Texas ? Quels sont les sons que j’ai ? Quels sont les sites qui me manquent ? Quels sont les goûts qui me manquent ? Quels sont les arômes qui me manquent ? Et puis faites de leur mieux pour les imiter.

Il a ajouté: “Vous me donnez une grande gamme d’artistes – vous avez atteint les vues et vous avez atteint les sons mais vous avez d’autres sens – le toucher, le goût, l’odorat. Alors, je pense à chaque année où je vais au State Fair of Texas et j’aurai toujours un Fletcher’s corn dog Alors envoyez-moi un Fletcher’s corndog, vous savez.

“Donnez-moi la possibilité d’acheter un forfait où je peux accéder à votre service de streaming, mais je peux également accéder à ma nourriture préférée qui est emblématique de la State Fair et la State Fair vend des dizaines et des dizaines de types d’aliments – c’est leur emblématique pièce et la chose qui fait de la Foire qui ils sont est un chien de maïs de Fletcher. Qu’est-ce que c’est pour Coachella ? Qu’est-ce que c’est pour ACL ? Qu’est-ce que c’est pour Lollapalooza ? Exploitez cela et mettez-le à la disposition des fans par le biais de leur vie chambre.”

LES CRAINTES DU CORONAVIRUS CAUSENT PEARL JAM À REPORTER LA PREMIÈRE ÉTAPE DE LA TOURNÉE

Kinzie pense que le modèle révisé aiderait à relancer les fournisseurs locaux, créant des emplois et des revenus pour de nombreuses parties impliquées. Les festivaliers ont de nombreuses dépenses à prendre en compte en plus de dépenser leur argent pour le prix des entrées, comme l’essence ou le transport, et Kinzie a déclaré que les producteurs de festivals ont amplement l’occasion avec l’état actuel des rassemblements de foule mitigés de capitaliser sur ceux à la maison qui le feront manquer leurs voyages bien-aimés à Indio, en Californie; Austin, Texas et autres.

“Ils doivent examiner les dépenses globales de leurs participants et proposer un forfait à la maison ou dans un petit groupe de personnes – peut-être que nous réunissons cinq ou six personnes dans un petit quartier à Erie, Penn., qui aimeraient aller à Coachella, mais ils ne peuvent pas cette année. Alors envoyons-leur un paquet qui leur permette de dépenser comme ils l’auraient fait auparavant. Et ensuite, donnons-leur les sens.”

LE FESTIVAL LIÉ À LA « ZONE DE TEMPÊTE 51 » SE RETROUVE SUR LE « PSYCHÉDÉLIQUE » DE PAUL OAKENFOLD SOUS LES ÉTOILES

Kinzie a déclaré qu’entre un service de streaming et la livraison de “tous les sens” via “un emballage vraiment cool et sûr”, on pourrait avoir l’impression d’être immergé dans l’expérience du festival.

“Et maintenant, tout d’un coup, ils ont capturé mes revenus, ils ont employé leurs employés, ils ont gardé leurs fournisseurs en activité et ils ont potentiellement ouvert leurs portes pour ne pas avoir 100 000 fans quotidiens – ils peuvent avoir un million fans quotidiens », a déclaré Kinzie. “Ils peuvent avoir deux millions de fans quotidiens parce que vous avez éliminé la barrière du voyage et de l’hébergement et tout ce qui empêche les gens de profiter de ces expériences.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Et donc je pense que c’est un moment fantastique pour les festivals d’exploiter cette opportunité de manière très saine pour élargir leur base de fans, offrir les sens à leurs fans actuels et permettre à de nouvelles personnes d’assister à cette chose que je n’ai jamais ont pu y assister auparavant. Ils pourraient bien se réveiller et avoir doublé ou triplé le nombre de fans annuels sur lesquels Coachella prospère », a-t-il ajouté.