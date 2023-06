Les événements du troisième vendredi espèrent continuer à croître et à promouvoir les affaires – Shaw Local

En août dernier, le dernier des trois événements du troisième vendredi à Ottawa s’est terminé en beauté, attirant plus de 1 000 personnes au centre-ville.

Cette année, cela semble être un bon pari de répéter ce nombre et plus encore.

Amanda Zehr, propriétaire de l’Open Space Art Gallery et coordinatrice de l’événement annuel, a ajouté quelques nouvelles rides à ses plans et pense que l’événement de juin – de 18h à 21h vendredi sur Madison Street, le premier des trois prévus au cours de l’été – sera le plus grand et le meilleur troisième vendredi à ce jour.

« Nous sommes super excités », a déclaré Zehr. « Le premier est toujours amusant pour les faire recommencer. Nous avons terminé l’année dernière avec bien plus de monde que prévu, plus de 1 000 personnes étaient dans la rue… Et cette année, nous partageons les rues avec la Cruise Night et le carnaval, donc nous savons qu’il y aura beaucoup de monde. Nous avons vraiment hâte d’y être.

Alors que les trois événements de l’année dernière ont produit un nombre record de 25 artistes montrant et vendant leurs marchandises, l’ouverture de cette année en a déjà attiré 30 – cinq dans la galerie elle-même, le reste dans la rue – certains artistes étant en fait reportés aux événements ultérieurs en raison de espace limité sur la rue commune.

Ce chiffre pourrait atteindre la limite de 50 pour les deux prochains événements, prévus les 21 juillet et 18 août.

Mais l’événement a bien plus à offrir. Près de 30 commanditaires ont contribué à plusieurs volets de l’événement de cette année, dont la construction d’une arche géante qui, si elle est achevée à temps, accueillera les participants et mécènes des arts. et sera disponible pour les photos.

Zehr est particulièrement enthousiasmé par une nouvelle partie de l’événement, une chasse au trésor. Les entreprises de tout le centre-ville feront partie du jeu de recherche, qui consistera à visiter un magasin lors de l’un ou de l’ensemble des trois événements du troisième vendredi et à scanner le code QR de ce magasin, donnant des informations sur les artistes impliqués.

Ce sont toutes de bonnes choses et cela devient plus grand et plus amusant, en le gardant axé sur la communauté et la famille et en aidant à attirer l’attention sur nos incroyables entreprises et notre centre-ville également. C’est de cela qu’il s’agit. — Amanda Zehr, propriétaire de l’Open Space Art Gallery et coordinatrice de l’événement annuel

Après le dernier troisième vendredi, les participants remplissent un formulaire répertoriant les artistes qu’ils ont vus pour participer à un tirage au sort pour un grand prix.

Les entreprises le long de Madison Street et des environs, a déclaré Zehr, seront ouvertes plus tard que la normale et ont été encouragées à y participer ou à organiser une sorte d’événement spécial en conjonction avec les troisièmes vendredis.

« C’est juste une sorte de chose amusante et ludique sans pression pour acheter quoi que ce soit, qui ne fera qu’impliquer les gens, visiter notre centre-ville et voir les entreprises là-bas », a-t-elle déclaré. « Nous voulons que les gens profitent de Madison Street, mais nous voulons aussi qu’ils profitent de tout le centre-ville »

Il y a plusieurs autres nouveautés dans les événements de cet été.

Par exemple, Surf Internet sponsorise « The Surf Zone » dans laquelle des hamacs seront placés près de la musique de Patrick Butler, afin que les visiteurs puissent s’allonger et se détendre jusqu’à 30 minutes, en écoutant quelques airs tout en faisant une pause dans leur visite du centre-ville.

De plus, le comité des événements spéciaux d’Ottawa et la galerie Open Space parrainent une tente Kids Create, comprenant une maison en verre teinté, un kit de fort dans lequel les enfants peuvent couvrir les murs avec de la cellophane colorée; une leçon d’artisanat pour que les enfants peignent et ramènent à la maison une maison d’oiseau; un jeu de papillons fantastiques, dans lequel les enfants peuvent « s’habiller comme des papillons et prendre leur envol » ; de nombreux chevalets sur lesquels les enfants peuvent peindre et dessiner : et un jeu géant Connect Four auquel les enfants et les adultes peuvent jouer.

Il y aura des machines à bulles, une piste de billes et, pour l’événement de juillet, une aire de jeux pour les garder au frais. Une station de lancer de hache sera ajoutée aux deux derniers troisièmes vendredis.

« Ce sont toutes de bonnes choses et cela devient plus grand et plus amusant », a déclaré Zehr, « en gardant une orientation communautaire et familiale et en aidant à attirer l’attention sur nos incroyables entreprises et notre centre-ville également. C’est de cela qu’il s’agit.