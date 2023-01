Les événements du Nouvel An lunaire reviennent dans la région métropolitaine de Vancouver

Une série de dignitaires, dont le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby et le premier ministre Justin Trudeau, étaient présents dans le quartier chinois de Vancouver alors que plusieurs événements dans la région métropolitaine de Vancouver célébraient le Nouvel An lunaire.

Dimanche marqué le premier jour de l’année dans de nombreuses cultures asiatiques, selon le calendrier luni-solaire.

Et cette année c’est L’année du lapin — l’un des 12 animaux du zodiaque chinois, qui est l’année du chat dans la culture vietnamienne.

À Vancouver, le Chinatown Spring Festival Parade est revenu pour la première fois depuis 2020. Il est considéré comme le plus grand défilé de ce type au Canada.

Des centaines de personnes se sont alignées dans les rues pour assister aux danses traditionnelles du lion et du dragon, aux troupes de danse culturelle, aux fanfares, aux spectacles d’arts martiaux et plus encore.

Le défilé est l’un des nombreux événements publics en personne qui reviennent à Vancouver et dans d’autres parties de la Colombie-Britannique

Le premier ministre Justin Trudeau, le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby et le chef du NPD Jagmeet Singh étaient tous au défilé dimanche. (Darryl Dyck/La Presse canadienne)

Il a vu la présence de Trudeau, Eby, du chef conservateur Pierre Polievre, du chef du NPD Jagmeet Singh et du maire de Vancouver Ken Sim, parmi de nombreux autres.

De nombreuses danses du dragon et autres célébrations traditionnelles ont été vues lors du défilé dans le quartier chinois de Vancouver. (Geneviève Lasalle/Radio-Canada)

Pourtant, la nouvelle d’un tournage lors d’un événement du Nouvel An lunaire en Californie a donné une pause aux personnes présentes à l’événement, y compris le Premier ministre.

“Nous serons là pour tout le soutien que le Canada pourra offrir”, a déclaré Trudeau aux journalistes avant le début du défilé samedi.

Le défilé a eu lieu après deux ans d’absence dans les rues de Chinatown en raison de la pandémie ne permettant pas de grands rassemblements. Les dirigeants disent qu’ils espéraient que l’événement montrait l’importance de s’unir contre la haine anti-asiatique. (Geneviève Lasalle/Radio-Canada)

Malgré les événements tragiques au sud de la frontière canado-américaine, des milliers de Canadiens sont quand même descendus dans la rue pour inaugurer officiellement ce que le système du zodiaque chinois salue comme l’Année du lapin.

“Cela nous rappelle pourquoi nous devons nous rassembler comme ça pour combattre la haine, combattre le racisme, nous rassembler et célébrer notre diversité culturelle ici en Colombie-Britannique”, a déclaré le premier ministre Eby à CBC News.

Cette année marque l’année du lapin dans la culture chinoise. Sous le zodiaque chinois, chaque année porte le nom de l’un des 12 animaux qui tournent en fonction du calendrier luni-solaire. (Geneviève Lasalle/Radio-Canada)

Frank Huang, l’un des coordinateurs du défilé, a déclaré qu’il espérait que l’Année du Lapin apporterait la prospérité à Chinatown.

De nombreux dignitaires, dont le Premier ministre, des chefs de l’opposition, des députés et des députés ont tous assisté au défilé de Chinatown. (Wildinette Paul/Radio-Canada)

D’autres événements marquent l’occasion

Dans la région métropolitaine de Vancouver, les piliers du festival comme le compte à rebours et la foire aux fleurs du Aberdeen Centre sont également revenus.

Le chef du Parti libéral de la Colombie-Britannique, Kevin Falcon était au centre commercial samedi pour le compte à rebours, qui est également revenu en personne cette année.

Une visite du centre Aberdeen de Richmond à l'approche du Nouvel An lunaire La directrice Tiffany Ho dirige une visite des vendeurs du centre commercial Aberdeen avant les célébrations du Nouvel An lunaire – la première depuis la fin des mesures pandémiques.

D’autres événements ont également été organisés pour marquer l’occasion, comme une célébration de l’Année du lapin au centre commercial International Village de Chinatown, ainsi qu’une exposition d’art au jardin du Dr Sun Yat-Sen.