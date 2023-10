MARDI

Tuesday’s Music Live poursuivra sa 35e saison mardi à midi avec le Vega Harp Duo avec Vonda Darr et Carolyn Munford avec l’église St. Paul, 605 Reynolds St., Augusta. L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations, visitez mardimusiclive.com.

Une Heure du conte spéciale Halloween dans les Jardins aura lieu à 16h sur la pelouse du Rye Patch, 100 chemin Berrie. L’heure du conte est gratuite et se déroulera les mardis jusqu’en octobre. Les participants doivent apporter une chaise de jardin ou une couverture. Les collations sont les bienvenues. En cas de mauvais temps, l’heure du conte aura lieu à l’intérieur du Rye Patch. Pour plus d’informations, appelez le 803-642-7631. Pour obtenir des informations météorologiques, appelez le 803-643-4661.

Le groupe Awesome Aiken Al-Anon se réunit de 18h30 à 19h30 les mardis et jeudis à la First Christian Church, 900 Kerr Drive.

Nar-Anon Aiken For Comfort Family Group se réunira de 18h30 à 19h30 le mardi en personne dans la salle de conférence près du sanctuaire principal de l’église méthodiste unie St. John’s, 104 Newberry St. SW et via Zoom. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].

Célébrez le rétablissementun groupe de 12 étapes pour hommes et femmes, se réunit à 19 heures le mardi à l’église Cedar Creek, 3001 Banks Mill Road.

Le groupe de soutien bipolaire pour l’anxiété et la dépression d’Aiken et des États voisins se réuniront le mardi de 18h à 19h30 en ligne via l’application GoToMeeting. Pour plus d’informations, contactez Mindy Harmon au 803-507-2214 ou par courrier électronique à [email protected].

MERCREDI

Un concours de Cookie House aura lieu à la bibliothèque publique du comté d’Aiken du 1er au 28 novembre. Participez à un concours pour gagner un prix. Ouvert à tous les âges. Pour plus d’informations, visitez la page Facebook de la bibliothèque, visitez www.abbe-lib.org ou arrêtez-vous à un centre de service.

Un club de lecture pour préadolescents aura lieu Jeudi 30 novembre, de 16 h 30 à 17 h 30. Lisez n’importe quel livre de fiction historique, puis rejoignez le groupe pour une collation, une discussion et une activité. Pour les 11-13 ans. L’inscription commence le mercredi 1er novembre. Inscrivez-vous au bureau de prêt ou appelez le 803-642-2020 ext. 1121.

VENDREDI

Conversation en français pour adultes aura lieu à 14 heures les 3, 10, 17 et 24 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Ceci s’adresse aux personnes qui parlent français à un niveau intermédiaire à avancé. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, appelez le bureau de prêt au 803-642-2020 ext. 2.

SAMEDI

Parlons-en : série de livres et de films Stiff Upper Lips: Plus qu’un club de lecture moyen, ces programmes ont l’avantage supplémentaire d’avoir un spécialiste des sciences humaines pour élargir les discussions. Ce programme est rendu possible grâce à une subvention de SC Humanities. Les livres sont premiers arrivés, premiers servis. Appelez le bureau de référence au 803-642-2020 ext. 3 pour plus d’informations. “The Age of Innocence” d’Edith Wharton, le film sera projeté le samedi 4 novembre à 15h30 et le mardi 7 novembre à 18h30. Une discussion avec le Dr Todd Hagstette aura lieu le mardi 7 novembre. 14 à 18h30 à la bibliothèque publique du comté d’Aiken.

NOV. 7

Un coloriage pour les grands aura lieu Les mardis 7 et 21 novembre de 14 h à 16 h à la bibliothèque publique du comté d’Aiken, dans le Creative Lab au premier étage. Les participants doivent apporter leurs crayons de couleur et leurs feutres. Des coloriages et des rafraîchissements seront fournis. Inscrivez-vous au bureau de référence ou appelez le 803-642-2020, poste 20. 3.

NOV. 8

L’heure du conte aura lieu les mercredis 8 et 15 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. L’événement présente des chansons et des histoires pour les bébés, les tout-petits et les enfants d’âge préscolaire. Pour les enfants de 0 à 2 ans, l’heure du conte aura lieu de 10 h 15 à 10 h 45. Pour les enfants de 3 à 5 ans, elle aura lieu de 11 h à 11 h 30. Les enfants de tout âge peuvent se joindre à nous et à un membre du Service d’incendie du comté d’Aiken. L’inscription est obligatoire.

NOV. dix

Conversation en français pour adultes aura lieu à 14 heures les 10, 17 et 24 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Ceci s’adresse aux personnes qui parlent français à un niveau intermédiaire à avancé. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, appelez le bureau de prêt au 803-642-2020 ext. 2.

NOV. 13

Une chasse au trésor aura lieu en novembre Du lundi 13 novembre au samedi 18 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Participez à une chasse au trésor sur les dinosaures et participez à un tirage au sort pour gagner un kit de construction de 129 pièces LEGO Jurassic World 76939 Stygimoloch Dinosaur Escape. Disponible pendant les heures de service.

NOV. 14

Robotique pour préadolescents et adolescents aura lieu le mardi 14 novembre à 16 h 15. Aucune expérience ni matériel requis. Passez nous voir ou appelez le bureau de prêt au 803-642-2020 ext. 1121 pour vous inscrire. Pour les 11-18 ans.

NOV. 17

Conversation en français pour adultes aura lieu à 14 heures les 17 et 24 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Ceci s’adresse aux personnes qui parlent français à un niveau intermédiaire à avancé. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, appelez le bureau de prêt au 803-642-2020 ext. 2.

Le film “The Miracle Club”, classé PG-13, sera projeté à 14 heures le jeudi 17 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Les femmes de Ballygar n’ont qu’un rêve pour goûter à la liberté : gagner un pèlerinage dans la ville sacrée française de Lourdes. Grâce à l’intervention bienveillante de leur prêtre local, un groupe d’amis proches obtient le billet de leur vie.

Le film “Barbie”, classé PG-13, sera projeté à 16 heures le jeudi 17 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Barbie traverse une crise qui l’amène à remettre en question son monde et son existence.

NOV. 21

Un club de lecture se réunit les troisième et quatrième mardis du mois dans la salle de réunion du premier étage de 14h30 à 15h45. Le groupe A se réunira le 28 novembre et discutera des “Créatures remarquablement brillantes” de Shelby Van Pelt. Le groupe B se réunira le 21 novembre et discutera de « The Sweetness At The Bottom Of The Pie » d’Alan Bradley. Inscrivez-vous au bureau d’information au deuxième étage. 803-642-2020, poste 2020 3.

NOV. 24

Conversation en français pour adultes aura lieu à 14 h le 24 novembre. Ceci s’adresse aux personnes qui parlent français à un niveau intermédiaire à avancé. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, appelez le bureau de prêt au 803-642-2020 ext. 2.

NOV. 25

Le film “Une histoire de Noël” sera projeté à 15 heures le samedi 25 novembre à la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Ralphie revient pour offrir à ses enfants un Noël magique comme celui qu’il a eu lorsqu’il était enfant. Suite tant attendue du classique des fêtes A Christmas Story avec Peter Billingsley.

NOV. 27

UN Chasse au trésor dans un livre d’images pour les enfants aura lieu toute la journée à la bibliothèque publique du comté d’Aiken, 314 Chesterfield St. SW. Pour plus d’informations, visitez abbe-lib.org.

NOV. 28

NOV. 30

