Les événements des Fêtes abondent à Downers Grove, Westmont – Shaw Local

Que vous cherchiez le Père Noël ou que vous vous prépariez à vous asseoir et à écouter de la musique de vacances, il existe de nombreuses façons de profiter de la beauté et de la magie de la saison. Consultez cette liste d’événements à Downers Grove, Westmont et les communautés environnantes.

Darien

13 h à 16 h le dimanche 4 décembre. Célébration communautaire de Noël à la Darien Historical Society, 7422 S. Cass Ave. Père Noël. Plus d’informations à Darienilhistory.org.

17 h Dimanche 11 décembre. Festival suédois des lumières/Festival de Santa Lucia à l’église luthérienne Lord of Life, 725 W. 75th St. Célébrez Santa Lucia. Après le programme, il y aura un buffet suédois traditionnel. Les billets coûtent 15 $ pour les 13 ans et plus et 7 $ pour les 5 à 12 ans. Les enfants de 4 ans et moins peuvent manger gratuitement. Il y a un billet familial à 45 $. Pour réserver une place, appelez le 630-323-3161 ou visitez lordoflifedarien.org.

13 h 30 jeudi 15 décembre. Film de vacances classique à la bibliothèque publique d’Indian Prairie, 401 Plainfield Road. Regardez le film classique “Holiday Inn” sur grand écran avec du pop-corn de la Foundation & Friends de la bibliothèque. Inscrivez-vous à cet événement gratuit sur ippl.libcal.com.

Downer Grove

De 8 h à midi le samedi 3 décembre. Kingsley PTA 58 Pancake Breakfast & Holiday Shop, Kingsley School, 6509 Powell St. Dégustez une pile de crêpes, rendez visite au Père Noël et visitez la boutique de cadeaux des Fêtes. Apportez de l’équipement d’hiver neuf ou légèrement usagé pour la collecte d’équipement d’hiver de l’école et recevez un billet de tombola pour chaque article donné. Achetez vos billets à l’avance – 8 $ pour les invités de 16 ans et plus et 5 $ pour les enfants de 5 à 15 ans. Les enfants de 4 ans et moins mangent gratuitement. Les prix des billets augmentent à la porte. Visite Kingsleypta.org pour plus d’informations.

9 h à 14 h le samedi 3 décembre et de 8 h à 14 h le dimanche 4 décembre. Marché de Noël de la paroisse Saint-Joseph, 4801, rue Main. Trouvez des cadeaux faits à la main, de l’artisanat et des produits de boulangerie. Il y aura un marché réservé aux adultes de 18 h à 21 h le samedi 3 décembre, comprenant un concours de chandails laids, des boissons et de la nourriture pour adultes. Visite St.josephdg.org pour information.

9 h à 11 h le samedi 3 décembre. Petit-déjeuner avec le Père Noël à Faith United Methodist Church, 432 59th St. Downers Grove. Prenez une portion de crêpes avec le Père Noël et profitez de l’artisanat et de la musique des Fêtes. Visite Faithchurchdg.org pour plus d’informations.

Les samedis et dimanches 3, 4, 10, 11, 17 et 18 décembre, au centre-ville de Downers Grove, profitez d’une ambiance joyeuse avec la possibilité de rendre visite au Père Noël de 13 h à 16 h au coin des rues Curtiss et Main. Écoutez des chansons de vacances interprétées par des chanteurs le samedi après-midi et rejoignez la chasse au bonhomme en pain d’épice dans les entreprises participantes du centre-ville. Visite Downtowndg.org pour plus de détails.

13 h Samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre. Regardez le film “Home Alone” au Tivoli Theatre, 5021 Highland Ave. Les bénéfices de l’événement seront reversés à Sharing Connections. Les billets peuvent être achetés à l’avance. Planterglibrary.org pour plus d’informations.

De midi à 16 h le dimanche 4 décembre. Marché des fêtes à Alter Brewing Company, 2300 Wisconsin Ave. Avec un éventail de vendeurs. Faites des emplettes pour tout le monde sur votre liste et savourez aussi une petite gorgée. Visite Alterbrewing.com pour plus de détails.

14 h Dimanche 4 décembre. Concert Holiday Treasures au Downers Grove Park District Recreation Center, 4500 Belmont Road. Les membres du Downers Grove Music Club interprètent les chansons préférées des fêtes, y compris le retour du chant traditionnel. L’événement est coparrainé par la Downers Grove Library. Visitez dglibrary.org pour réserver une place au concert car le nombre de places est limité.

15 h à 18 h Samedi 10 décembre. Merry & Bright : Un Noël victorien au Downers Grove Museum, 831 Maple Ave. Découvrez les traditions de Noël victoriennes, visitez la maison victorienne Blodgett décorée pour les fêtes et profitez d’une visite avec le Père Noël. Des chanteurs vêtus de costumes de l’époque victorienne se produiront. Visite dgparks.org pour plus d’informations.

15 h à 22 h Mercredi 14 décembre. Nuit de peinture des fêtes à Alter Brewing Company, 2300 Wisconsin Ave. Créez des objets d’artisanat peints pour accompagner vos bières artisanales moyennant des frais supplémentaires. Artisanat disponible jusqu’à épuisement des stocks. Pour plus d’informations, visitez Alterbrewing.com.

Lisle

16 h à 20 h le samedi 3 décembre. Il était une fois Noël aux musées du parc Lisle Station, 921, rue School. Comprend la parade du Père Noël, l’illumination des arbres, du chocolat chaud et du cidre de pomme chaud, ainsi que des camions de restauration avec des articles disponibles à l’achat . Visite museumsatlislestation.org pour plus de détails.

15 h, dimanche 11 décembre. Concert des Fêtes de Take Note à l’auditorium de l’école secondaire de Lisle, 1800, rue Short. Le groupe vocal Take Note interprète des chansons festives et familières de la saison et il y aura quelques chansons à chanter. Les billets coûtent 10 $ par personne et sont disponibles en ligne dans le district de Lisle Park à lisleparkdistrict.org.

Illumination : Tree Lights à l’arboretum de Morton, tous les jours jusqu’au 7 janvier. Parcourez les sentiers bordés d’arbres entourés de lumières, de couleurs et de sons, y compris de nouveaux designs pour célébrer le 10e anniversaire de ce festival. Rendez-vous sur Mortonarb.org pour réserver des billets. Les prix des billets varient de 11 $ à 27 $ par personne.

Oak Brook et Oak Brook Terrace

9 h à midi le samedi 3 décembre. Oh What Fun! Fête de Noël à Christ Church Oak Brook, 501 Oak Brook Road. Cette matinée festive comprendra de la décoration de biscuits, de l’artisanat, un train de Noël, des stations photo, de la musique et des projets de service communautaire. Inscription encouragée. Visite Christchurch.us pour plus de détails.

13 h à 15 h Samedi 3 décembre. Plaisir des fêtes au Oakbrook Center, 100 Oakbrook Center. Le plaisir des vacances commence avec des activités et une visite du Père Noël. Visite Oakbrookcenter.com pour plus d’informations.

16 h à 19 h le lundi 6 décembre. Pet Night with Santa au Oak Brook Center, 100 Oak Brook Center. Faites une réservation pour que votre animal de compagnie prenne une photo avec le Père Noël. Les réservations peuvent être effectuées en ligne sur Oakbrookcenter.com.

15 h Dimanche 11 décembre. Concert de Noël CarolFest à Christ Church Oak Brook, 501 Oak Brook Road. Christ Church Chancel et Chamber Choirs interpréteront des chants de Noël traditionnels, des classiques des Fêtes et des extraits du Messie de Haendel. L’inscription est obligatoire car les places sont limitées. L’événement sera également en ligne. Visite Christchurch.us pour plus de détails.

Les productions scéniques de “Elf the Musical” et “A Christmas Carol” sont sur scène jusqu’à la fin de l’année au Drury Lane Theatre à Oak Brook Terrace. Il y a des événements gastronomiques de vacances, y compris le petit-déjeuner avec le Père Noël, le brunch avec le Père Noël et le thé de l’après-midi des Fêtes. Pour les billets pour les spectacles ou les événements de vacances, visitez drurylanetheatre.com.

Westmont

17 h à 20 h le vendredi 2 décembre. Snow Much Fun in Veterans Memorial Park, 75 E. Richmond St. Profitez d’une soirée amusante avec une chance de prendre des selfies dans le traîneau du Père Noël ou à l’intérieur d’une boule à neige géante et même s’il n’y a pas de neige les visiteurs peuvent glisser sur un toboggan gonflable pour une somme modique. Il y aura des promenades en chariot dans le parc et une visite des conducteurs de traîneaux à chiens de Green Valley et de leurs huskies de sauvetage. Entrée gratuite avec certains frais pour les activités. Voir hollydaysfestival.com pour plus d’informations.

9 h à 15 h Samedi 3 décembre. Spectacle d’artisanat de l’orchestre de l’école secondaire Westmont à l’école secondaire Westmont, 909 Oakwood Drive. Ce grand salon de l’artisanat revient pour sa 32e année avec plus de 100 stands de vendeurs proposant des objets d’art et d’artisanat faits à la main. L’entrée et le stationnement sont gratuits. Visite hollydaysfestival.com pour information.

17 h à 19 h le samedi 3 décembre. Cérémonie d’ouverture de Holly Days et défilé Frosty and Friends au centre-ville de Westmont. Regardez le défilé défiler dans les rues de Westmont et après la célébration, profitez de divertissements en direct, de visites avec le Père Noël et Mme Claus et de friandises. Il y aura 17 entreprises du centre-ville de Westmont qui participeront avec des prix de tirage. Visite hollydaysfestival.com pour plus de détails.

18 h à 23 h Samedi 28 janvier. Bal d’hiver Westmont au Hilton Chicago/Oak Brook Hills Resort, 3500 Midwest Road, Oak Brook. Profitez d’une soirée avec souper, danse, encan silencieux et plus encore. Réservations de billets requises ; 95 $ pour un billet simple et 180 $ pour les couples. Visite Westmontchamber.com pour plus d’informations.