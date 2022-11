Les événements de vacances à Genève nécessiteront la fermeture de rues les 2 et 3 décembre – Shaw Local

Le département de police de Genève a annoncé que des fermetures de rues seraient mises en œuvre les vendredi 2 et samedi 3 décembre pour accueillir la promenade de Noël et la visite des maisons de vacances, selon un communiqué de presse.

La cérémonie d’illumination de l’arbre de Noël commence à 18 h le 2 décembre. Le service de police et l’Agence de gestion des urgences de Genève fermeront Third Street de State Street à South Street à 17 h. Toutes les intersections le long de South Third Street seront également fermées. Des restrictions temporaires de stationnement seront décrétées plus tôt dans la journée au centre-ville de Genève en préparation de la Marche de Noël.

Le service de police sera présent tout au long de l’événement et assistera les invités du festival pendant la soirée. À la fin de la Marche de Noël, les chaussées seront rouvertes à la circulation pendant la nuit.

Le Geneva Holiday House Tour se déroule de 10h00 à 20h00 le 2 décembre et de 10h00 à 17h00 le 3 décembre dans les maisons suivantes :

611 N First St.

522, rue Fulton.

3616, promenade Ridge Pointe

1600, chemin Kaneville

906, chemin du coucher du soleil

Des restrictions de stationnement seront appliquées dans les rues entourant chaque destination de House Tour afin d’assurer une sécurité accrue pour les piétons et le dégagement nécessaire pour les véhicules d’urgence.

Pour plus d’informations sur la promenade de Noël et la visite des maisons de vacances, visitez le site Web de la Chambre de commerce de Genève à genevachamber.com.