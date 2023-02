Les événements de Stalingrad voient Poutine mettre en garde contre une réponse à “l’agression” occidentale

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie était “à nouveau” menacée par les chars allemands comme elle l’était pendant la Seconde Guerre mondiale, avertissant que Moscou est prête à répondre à une agression de l’ouest.

S’exprimant lors d’événements marquant le 80e anniversaire de la victoire de l’Armée rouge sur l’Allemagne nazie à Stalingrad, connue aujourd’hui sous le nom de Volgograd, Poutine a établi un parallèle entre le combat de l’Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale et l’intervention de Moscou en Ukraine.

« C’est incroyable mais vrai. Nous sommes à nouveau menacés par les chars Leopard allemands », a-t-il déclaré dans la ville du sud. “Encore et encore, nous sommes obligés de repousser l’agression de l’ouest collectif.”

« Nous n’envoyons pas de chars à leurs frontières, mais nous avons quelque chose à répondre, et il ne s’agira pas seulement d’utiliser des véhicules blindés. Tout le monde devrait comprendre cela », a ajouté Poutine. “Une guerre moderne avec la Russie sera complètement différente.”

Poutine a assisté à une cérémonie de dépôt de gerbes à la flamme éternelle dans le Hall de la gloire militaire du musée de la bataille de Stalingrad, à Volgograd. Photographie : Dmitry Lobakin/Spoutnik/Kremlin Pool/EPA

Depuis l’envoi de troupes en Ukraine pro-occidentale en février dernier, Poutine a menacé à plusieurs reprises d’utiliser des armes nucléaires contre l’Occident si le conflit s’intensifiait.

“La volonté d’aller jusqu’au bout, de faire l’impossible pour le bien de la patrie, pour le bien de la vérité était et est dans le sang, dans le caractère de notre peuple multinational”, a-t-il déclaré.

La bataille de Stalingrad de 1942-43 a fait rage pendant près de six mois et quand elle s’est terminée, la ville était en ruines et plus d’un million de soldats et de civils avaient perdu la vie.

La victoire de l’Armée rouge a marqué un tournant non seulement pour l’Union soviétique, qui avait subi plusieurs lourdes défaites, mais aussi pour les forces alliées.

Les commémorations à Volgograd interviennent alors que le Kremlin cherche à intensifier son offensive en Ukraine, soutenu par des dizaines de milliers de réservistes de l’armée mobilisés à l’automne dernier.

La Russie a revendiqué des gains récents près de la ville hotspot de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk en Ukraine.

Moscou a récemment annoncé la capture de la ville orientale de Soledar alors qu’elle cherche à arracher le contrôle de l’intégralité de Donetsk – une région qu’elle prétend avoir annexée. Bien que l’importance de la capture de la ville minière de sel soit contestée, Soledar a été la première grande victoire des forces russes après une série de revers sur le terrain.

Des bustes en bronze de Joseph Staline (au centre) et des maréchaux soviétiques Georgy Zhukov (à gauche) et Alexander Vasilevsky (à droite) ont été dévoilés à Volgograd à la veille des commémorations de la bataille de Stalingrad. Photographie : AFP/Getty Images

A la veille de l’arrivée de Poutine, un buste du dictateur Joseph Staline a été dévoilé à Volgograd. Depuis que Poutine a pris le pouvoir en Russie en 2000, un chœur croissant de Russes adopte une vision positive du rôle du despote dans l’histoire, et les analystes ont souligné la réhabilitation rampante de Staline dans le pays.

Nostalgiques du statut de superpuissance de l’URSS, de nombreux responsables russes ont présenté Staline comme un dirigeant dur qui a mené l’Union soviétique à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale et a présidé à l’industrialisation du pays.

L’Union soviétique a perdu environ 20 millions de personnes dans la guerre et l’héritage de ce que l’on appelle dans le pays la Grande Guerre patriotique est vénéré.

Les autorités ont déclaré mercredi et jeudi jours fériés à Volgograd suite à une demande d’anciens combattants. La ville a été rebaptisée Volgograd en 1961, huit ans après la mort de Staline.

Depuis 2013, la ville est temporairement rebaptisée Stalingrad plusieurs fois par an, notamment le 2 février et le 9 mai, lorsque la Russie organise des célébrations nationales à l’occasion de l’anniversaire de la victoire soviétique dans la Seconde Guerre mondiale.