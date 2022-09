Les événements de retour à la maison du lycée La Salle-Pérou débuteront le 26 septembre – Shaw Local

L’école secondaire LaSalle-Pérou accueillera les familles Cavalier, les membres de la communauté et les anciens élèves aux activités des Retrouvailles 2022.

Ces événements auront lieu pendant la semaine du lundi 26 septembre. Le spectacle de variétés annuel commence à 19 h le lundi au Sellett Gymnasium. Les portes ouvrent à 18 h 30 avec un prix d’entrée de 3 $.

Des pâtisseries et de l’eau seront disponibles à l’achat. Le roi et la reine des Retrouvailles seront annoncés à la fin de l’émission de variétés.

Le défilé de retour débutera à 16 heures le jeudi 29 septembre. Le défilé suivra l’itinéraire traditionnel, commençant par les rues Fourth et Schuyler au Pérou et continuant le long de l’US 6 jusqu’à La Salle avant de tourner vers le sud à Bucklin Street pour finir le long de First Street.

Il y aura un match de football de houppette pour les élèves après le défilé au Complexe sportif LP. Le match de football universitaire Homecoming contre Woodstock High School devrait commencer à 19 heures vendredi. Le terrain de retour sera reconnu entre les matchs de première année et universitaires.

La danse des Retrouvailles aura lieu de 19 h à 22 h samedi au gymnase Sellett. Les billets coûtent 10 $ par élève. Les étudiants LP peuvent apporter des dates d’autres écoles secondaires, mais un formulaire de demande d’invité de danse doit être rempli avant le lundi 26 septembre.

Ces formulaires sont disponibles auprès du Bureau de la sécurité scolaire. Les élèves doivent être présents le vendredi pour assister à la danse. Des billets et des t-shirts pour les retrouvailles seront vendus pendant toutes les périodes de dîner cette semaine-là. Les t-shirts coûtent 15 $.

Pour plus d’informations, appelez l’école secondaire au 815-223-1721. Le lycée La Salle-Pérou est situé au 541 rue Chartres à La Salle.