Les événements de la fête du Canada, y compris les feux d’artifice, suscitent la controverse

La planification des festivités de la fête du Canada dans quelques grandes villes canadiennes a suscité la controverse – et un professeur dit que ce n’est pas surprenant compte tenu de l’histoire compliquée du pays.

Matthew Hayday, professeur et directeur du département d’histoire de l’Université de Guelph, a déclaré que la leçon d’histoire autour du 1er juillet est que la journée est controversée.

«La fête du Canada a toujours été controversée», a déclaré Hayday à CTVNews.ca lors d’une entrevue téléphonique.

« Et c’est parce que le Canada a une histoire agitée. C’est un pays qui est le produit de différents compromis et de différents types de groupes qui vivent ensemble. Il n’est pas surprenant que la journée célébrant le pays soit également pleine de débats et de controverses, ainsi que de compromis.

VILLES, PLAN DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES ÉVÉNEMENTS DE LA FÊTE DU CANADA

Ces derniers jours, la ville de Calgary et la ville de Toronto ont déclaré qu’elles n’iraient pas de l’avant avec certaines festivités de la fête du Canada.

La ville de Calgary a d’abord annoncé qu’elle remplacerait sa célébration de feux d’artifice par un spectacle pyrotechnique comprenant un affichage de lumières et de sons lancé depuis la scène principale de Fort Calgary.

Entre autres choses, la ville a cité les efforts de réconciliation, les plaintes pour bruit, la perturbation de la faune et le 100e anniversaire de la Loi sur l’immigration chinoise, qui a interdit l’entrée d’immigrants chinois au Canada pendant 24 ans, comme raisons de ne pas déclencher de feux d’artifice le jour de la fête du Canada.

La ville de Toronto, d’autre part, a déclaré qu’elle explorait le Nathan Phillips Square, qu’elle avait activé une fois auparavant pour la fête du Canada en 2017 pour les célébrations du Canada 150, comme un lieu potentiel pour «améliorer» sa programmation prévue pour la fête du Canada, mais a décidé de ne pas de procéder à l’organisation de festivités sur la place à l’extérieur de l’hôtel de ville en raison de «contraintes de ressources».

Quelques jours plus tard, après avoir reçu des réactions négatives et une pétition en ligne demandant à Calgary de ramener sa célébration de feux d’artifice et qualifiant l’annulation des feux d’artifice de « signalisation vertueuse », les deux villes ont inversé le cap.

Dans un communiqué de presse jeudi, la ville de Calgary a déclaré qu’elle accueillerait un feu d’artifice après tout, tout en restant « déterminée à tenir compte des sensibilités culturelles ». Et la ville de Toronto a déclaré qu’elle continuerait de travailler avec ses partenaires pour organiser les célébrations de la fête du Canada à travers Toronto, y compris au Nathan Phillips Square et la célébration annuelle des feux d’artifice à Ashbridges Bay.

« Alors que les détails spécifiques du 1er juillet sont en cours de finalisation, la ville planifie activement le Na-Me-Res Pow & Wow et le festival des arts autochtones les 17 et 18 juin dans le cadre du mois des peuples autochtones », a déclaré la ville de Toronto dans un écrit. déclaration.

Pendant ce temps, l’administration portuaire de Vancouver Fraser a déclaré qu’elle avait décidé en 2022 d’interrompre définitivement son feu d’artifice en soirée le 1er juillet à Canada Place « principalement en raison de la hausse des coûts ».

Dans une déclaration envoyée par courriel, l’autorité portuaire a déclaré qu’elle avait également décidé de prendre son événement du 1er juillet dans une « nouvelle direction, à la suite de conversations nationales sur la meilleure façon de célébrer la fête du Canada à la lumière des découvertes tragiques dans les pensionnats ». À ce jour, plus de 1 800 tombes non marquées confirmées ou présumées ont été identifiées sur les sites d’anciens pensionnats à travers le pays.

« L’événement a été renommé Canada Together et est planifié en collaboration avec des représentants des nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh sous le thème de « tisser ensemble le tissu d’une nation ». Ce fut un énorme succès en 2022, attirant environ 150 000 personnes », a déclaré la Vancouver Fraser Port Authority à CTVNews.ca.

« Nous sommes impatients d’accueillir tout le monde en 2023 sous le même thème – choisi pour honorer la diversité du Canada et définir une intention pour la journée de se rassembler, de célébrer, d’apprendre et de partager. »

« UNE ACTION SIGNIFICATIVE » NÉCESSAIRE

Comme l’a souligné Hayday, les célébrations pour marquer la fête du Canada — ou la fête du Dominion comme on l’appelait autrefois — n’ont pas toujours lieu dans toutes les villes et chaque année.

Il a déclaré que les gens avaient proposé d’annuler les festivités de la fête du Canada pour diverses raisons dans le passé, notamment des contraintes financières, des plaintes liées au bruit, des perturbations environnementales, la pandémie de COVID-19, ainsi que des inquiétudes concernant le mépris de l’histoire coloniale du pays et l’oppression des peuples autochtones lors du marquage. le jour.

Au cours des dernières années, a déclaré Hayday, il y a eu plus de discours sur le recadrage de la fête du Canada pour tenir compte de l’histoire du pays et de ses efforts de réconciliation en cours.

« Il existe différentes manières d’observer les journées nationales. Il n’est pas toujours nécessaire que ce soit simplement un feu d’artifice – vous pouvez avoir une programmation culturelle, vous pouvez avoir des discours, vous pouvez l’utiliser comme une journée de dialogue et d’échange interculturel », a-t-il déclaré.

Michelle Robinson, animatrice du podcast Native Calgarian, qui est Sahtu Dene, a qualifié l’annulation des feux d’artifice au nom de la sensibilité culturelle de « performative ».

« Je pense que la rhétorique (de la ville de Calgary) passe également à côté de l’essentiel. Ils ont donc dit qu’ils voulaient être culturellement sensibles aux communautés chinoises et autochtones sans aucun suivi sur la façon dont ils sont exactement sensibles à la culture », a-t-elle déclaré à CTVNews.ca.

« Utiliser des groupes en quête d’équité pour essayer d’expliquer pourquoi nous n’organisons pas de feux d’artifice était un tort incroyable aux deux groupes. »

À l’avenir, Robinson a déclaré qu’elle aimerait voir les gouvernements prendre des mesures concrètes pour parvenir à une réconciliation significative, en soulignant les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation et les 231 appels à la justice issus de l’enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées. et les filles.

Cela, a-t-elle dit, donnerait à plus de gens une raison de célébrer le Canada le 1er juillet.

« Si nous avons un dialogue significatif et une action significative les 364 autres jours de l’année, alors nous avons quelque chose à célébrer », a déclaré Robinson.