Les événements d’aujourd’hui pour le 31 janvier | Divertissement

Tuesday’s Music Live poursuivra sa 35e saison à midi le mardi 20 février avec Balalaika Fantasie à l’église Saint-Paul, 605 Reynolds St., Augusta. L’entrée est gratuite. Pour plus d’informations, visitez mardimusiclive.com.

Les Augusta GreenJackers organiseront un salon de l’emploi Game Day de 10 h à 15 h le samedi 3 février et de 17 h à 19 h le mardi 20 février, au WOW ! Club au SRP Park, 187 Railroad Ave., North Augusta. Les candidats doivent être âgés de 16 ans ou plus. Les postes disponibles incluent la sécurité, les huissiers, les préposés à la zone pour enfants, les membres de l’équipe de promotion, les preneurs de billets, les serveurs, les serveurs de suite, les caissiers, l’équipe de nettoyage et plus encore. Pour plus d’informations, visitez thesrppark.com.

Les Dulcimers des Montagnes d’Aiken se rencontreront à 17 h 30, le mardi 20 février, à l’église Living Hope Fellowship, 2550 Old Dominion Road. Les joueurs de tous niveaux et toute personne intéressée à apprendre à jouer sont les bienvenus. Tous les instruments acoustiques sont les bienvenus. Pour plus d’informations, appelez Gary Warnock au 740-352-7819.

Le groupe Awesome Aiken Al-Anon se réunit de 18h30 à 19h30 les mardis et jeudis à la First Christian Church, 900 Kerr Drive.

Nar-Anon Aiken For Comfort Family Group se réunira de 18h30 à 19h30 le mardi en personne dans la salle de conférence près du sanctuaire principal de l’église méthodiste unie St. John’s, 104 Newberry St. SW et via Zoom. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].

Célébrez le rétablissementun groupe de 12 étapes pour hommes et femmes, se réunit à 19 heures le mardi à l’église Cedar Creek, 3001 Banks Mill Road.

Le groupe de soutien bipolaire pour l’anxiété et la dépression d’Aiken et des États voisins se réuniront le mardi de 18h à 19h30 en ligne via l’application GoToMeeting. Pour plus d’informations, contactez Mindy Harmon au 803-507-2214 ou par courrier électronique à [email protected].

FÉV. 21

Le Aiken Women’s Heart Board Heart Show aura lieu à 19h30 du 21 au 24 février au Etherredge Center sur le campus de l’USC Aiken, 471 University Parkway. Les matinées auront lieu à 14 h le samedi 24 février et à 15 h le dimanche 25 février. Les billets coûtent 25 $. Pour obtenir des billets pour le spectacle du 21 février, appelez Karen au 803-649-7650. Pour obtenir des billets pour le spectacle du 22 février, appelez Marion au 803-646-9474. Pour obtenir des billets pour le spectacle du 23 février, appelez Paula au 803-617-8357. Pour obtenir des billets pour la matinée du 24 février, appelez Penny au 803-522-0828. Pour obtenir des billets pour le spectacle du 24 février, appelez Eileen au 803-507-1741. Pour obtenir des billets pour le spectacle en matinée du 25 février, appelez Wendy au 803-514-4384. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, envoyez un courriel à [email protected].