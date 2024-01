Les événements d’aujourd’hui pour le 28 janvier | Divertissement

Les parcs, l’inscription et le tourisme de la ville d’Aiken, en partenariat avec l’Aiken Futbol Club, proposeront du football récréatif ce printemps. Les équipes seront basées sur l’année de naissance et le nombre de joueurs inscrits. Des maillots et des chaussettes seront fournis. Les évaluations auront lieu à la mi-février, les entraînements se dérouleront en mars et les matchs débuteront le 15 avril. L’inscription est obligatoire et se poursuivra jusqu’au 2 février. Le coût est de 65 $ par participant. Pour vous inscrire, contactez Tara Holtz à [email protected] ou appelez le 218-513-4331.

LUNDI

La chorale de garçons du comté d’Aiken, Bound to Sing, organisera des auditions/pratiques ouvertes à 16 heures lundi dans la salle de répétition musicale de la première église baptiste d’Aiken, 120 Chesterfield St. N. La chorale est ouverte aux garçons de la troisième à la huitième année et est dirigée par le Dr Matt Caine, directeur de chorale à l’église méthodiste unie de St. John’s. . Pour plus d’informations, appelez ou envoyez un SMS au 803-270-5195 ou envoyez un e-mail à[email protected].

MARDI

Les Aiken Beekeepers proposeront un cours d’initiation à l’apiculture de 18 h à 20 h à partir de mardi à l’église méthodiste unie Trinity, 2274 Whiskey Road. Le cours se déroulera cinq mardis et comprendra une journée sur le terrain en mars. Le coût est de 70 $ par personne. Les enfants âgés de 17 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Les places sont limitées et une pré-inscription est requise. Pour plus d’informations, appelez le 912-660-7423 ou visitez aikenbeekeepers.org.

Le groupe Awesome Aiken Al-Anon se réunit de 18h30 à 19h30 les mardis et jeudis à la First Christian Church, 900 Kerr Drive.

Nar-Anon Aiken For Comfort Family Group se réunira de 18h30 à 19h30 le mardi en personne dans la salle de conférence près du sanctuaire principal de l’église méthodiste unie St. John’s, 104 Newberry St. SW et via Zoom. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected].

Célébrez le rétablissementun groupe de 12 étapes pour hommes et femmes, se réunit à 19 heures le mardi à l’église Cedar Creek, 3001 Banks Mill Road.