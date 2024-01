Les événements d’aujourd’hui pour le 23 janvier | Divertissement

Aiken Performing Arts présentera un concert intitulé First Ladies of Song avec Helen Welch à 19h30 jeudi et vendredi au Amentum Center for the Performing Arts, 126 Newberry St. SW Les billets coûtent 50 $. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez apagonline.org.

Un présentation de l’auteur et dédicace du livre pour “The Suitcase: The Life and Times of Captain X” de Deborah Taussig-Boehner et Lauren Housman aura lieu jeudi de 17h30 à 19h30 à la bibliothèque publique du comté d’Aiken, 314 Chesterfield St. L’événement est parrainé par Les amis de la bibliothèque publique du comté d’Aiken. Des rafraîchissements seront servis à 17h30 et la présentation débutera à 18h15.

4 Cats in the Doghouse jouent du jazz de 19 h à 21 h le jeudi au Willcox, 100 Colleton Ave.

VENDREDI

Aiken Performing Arts présentera un concert intitulé First Ladies of Song avec Helen Welch à 19h30 jeudi et vendredi au Amentum Center for the Performing Arts, 126 Newberry St. SW Les billets coûtent 50 $. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez apagonline.org.

Maureen Simpson interprétera de grandes chansons américaines à 19 heures vendredi à l’église méthodiste unie St. John’s, 104 Newberry St. NW. Le concert est gratuit mais une offrande d’amour sera acceptée.

Conversation en français pour adultes aura lieu à la bibliothèque publique du comté d’Aiken de 14h à 15h30 le vendredi. Ce n’est pas pour les débutants. Vous devez avoir une certaine connaissance du français et être capable de parler à un niveau intermédiaire-avancé. Contactez Karine au bureau de prêt pour vous inscrire. Appelez le 803-642-2020 ext. 2.

SAMEDI

Yuting Chen se produira en concert à 19h30 samedi au Etherredge Center sur le campus de l’USC Aiken, 471 University Parkway. Le concert fait partie de la série Carolina. Les billets coûtent 20 $. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, visitez etherredgecenter.universitytickets.com ou appelez la billetterie au 803-641-3305.