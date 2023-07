Les événements climatiques peuvent avoir des effets à long terme sur les jeunes : étude

Vivre des catastrophes naturelles ou d’autres événements traumatisants peut avoir un impact sur l’éducation et la sécurité alimentaire des jeunes, selon une nouvelle étude évaluée par des pairs.

Des chercheurs de la Penn State University ont analysé les données de l’enquête longitudinale Young Lives auprès de 1 713 enfants péruviens de plus de 15 ans. Les données de l’enquête comprenaient les résultats des tests de lecture, de mathématiques et de vocabulaire, des informations sur leur sécurité alimentaire et leur santé, et le temps qu’ils passaient à étudier et à faire des tâches ménagères.

L’étude, qui a été publiée dans la revue Population Research and Policy Review, s’est concentrée sur les adolescents qui ont vécu des «chocs», qui, selon les chercheurs, sont des événements traumatisants tels qu’un tremblement de terre, une inondation, la perte d’un emploi, une mauvaise récolte, un divorce ou le décès. d’un être cher. Ils ont trouvé une association entre le nombre de « chocs » qu’une personne éprouve au début de sa vie et la baisse des résultats des tests de lecture et de vocabulaire au fil du temps, ainsi que l’insécurité alimentaire.

« Alors que le changement climatique entraîne des événements météorologiques plus fréquents et plus graves, et que les crises économiques et une pandémie en cours continuent de créer des défis pour les familles, il est essentiel que les politiques aident à minimiser les effets de ces chocs », Carolyn Reyes, associée de recherche principale chez Public Wise qui a dirigé l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse. « Ces types d’initiatives pourraient inclure des transferts monétaires inconditionnels, l’élargissement des protections sociales et des programmes d’assurance plus accessibles et largement disponibles. »

Selon l’étude, les « chocs » récents étaient « les plus fortement associés à des résultats négatifs en matière d’apprentissage et de bien-être ». Les chercheurs ont découvert que les jeunes de 15 ans qui ont subi un « choc » au cours des trois ou quatre dernières années étaient généralement moins bien lotis – obtenant des résultats inférieurs aux tests, étant moins en sécurité alimentaire et en moins bonne santé en moyenne.

Heather Randell, professeure adjointe de sociologie rurale et de démographie à Penn State, a déclaré que bien que l’étude ait examiné les données du Pérou, ses conclusions peuvent être appliquées à des personnes du monde entier.

« Les chocs domestiques vécus par les enfants peuvent avoir un impact important sur la santé et l’apprentissage, peu importe où ils vivent », a déclaré Randell dans un communiqué de presse accompagnant l’étude. « Par exemple, si les adolescents doivent aider à prendre soin de leurs frères et sœurs ou aider leurs parents à gagner un revenu, cela peut détourner les ressources et l’attention de l’école. Cela peut à son tour affecter le temps dont les adolescents disposent pour se concentrer sur leurs travaux scolaires, ou cela peut les chasser complètement de l’école. »

Des recherches antérieures ont établi que les jeunes, en particulier les jeunes enfants, sont souvent plus vulnérables aux « chocs » que les autres, selon l’étude, et cela peut retarder leur croissance physique et cognitive pendant des années.

Selon l’étude, les enfants des zones rurales peuvent avoir à faire face à des scénarios supplémentaires, comme être forcés de quitter l’école pour aider à générer plus de revenus en raison des récoltes mourantes de leur famille.

Le Pérou était le choix idéal pour l’étude « en raison de ses niveaux élevés de pauvreté et d’inégalité » et en raison de ses nombreux agriculteurs, selon Reyes.

« Le Pérou est très sensible aux chocs environnementaux tels que les tremblements de terre, les inondations et la sécheresse », a déclaré Reyes. « En outre, un segment important de la population a moins de 18 ans. Tous ces facteurs augmentent la probabilité que les enfants soient exposés à des chocs tout au long de leur jeune vie. »

Les chercheurs ont déclaré qu’ils souhaitaient s’appuyer sur les données existantes, car la plupart des études antérieures sur le sujet se concentraient sur les données de bien-être à un moment donné et sur un ou deux types de « chocs ». Reyes a déclaré que leur étude examinait plusieurs types de « chocs » et mesurait les données sur le bien-être de plusieurs manières sur une période de 15 ans.

Reyes a conclu qu’il pouvait y avoir plusieurs explications à leurs découvertes et que plusieurs facteurs influençaient le bien-être des jeunes.

« Parce que l’éducation et les premières expériences professionnelles sont si importantes pour la réussite économique et sociale future, l’exposition aux chocs pourrait créer des circonstances qui entraîneraient une vie de difficultés », a-t-elle déclaré. « Des recherches supplémentaires pourraient explorer les mécanismes exacts de la façon dont ces chocs affectent la scolarité et le bien-être, ce qui pourrait ensuite aider à la conception d’interventions ciblées et efficaces. »