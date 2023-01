Les événements cardiaques, un spectacle effrayant et familier dans la LNH

L’horreur qui a balayé la NFL lorsque le demi défensif des Buffalo Bills Damar Hamlin s’est effondré et a fait un arrêt cardiaque lors d’un match cette semaine à Cincinnati n’était que trop familière aux membres de la communauté du hockey.

Cinq joueurs de la LNH au cours des 25 dernières années qui se sont effondrés pendant un match – des scènes terrifiantes qui ont arrêté le jeu pendant que les gens se précipitaient pour aider – ont reçu un diagnostic de problème cardiaque quelconque.

Le grand défenseur Chris Pronger est tombé après avoir reçu une rondelle dans la poitrine. Jiri Fischer, Rich Peverley et Jay Bouwmeester se sont tous effondrés sur le banc. Ondrej Pavelec est tombé sur la glace.

Tous se sont rétablis – certains d’entre eux ont continué à jouer pendant des années – et les incidents ont incité la LNH à ajuster les procédures pour se préparer et gérer les événements cardiaques, aussi rares soient-ils.

“Cela vous permet de vous assurer que vos protocoles fonctionnent”, a déclaré Pronger, qui souffrait de la condition commotio cordis lorsqu’il a reçu un coup frappé à la poitrine lors d’un match éliminatoire à Detroit en 1998. “Vous êtes en quelque sorte capable de voyez où les choses se sont bien passées, où les choses se sont mal passées et vous êtes en mesure de vraiment creuser et d’améliorer ou de dire: “Non, c’est exactement ce que nous avions prévu, c’est exactement ce qui s’est passé et c’est ainsi que nous sommes censés pour gérer et prendre soin de ces situations.

Le hockey en a assez de ces situations pour que les médecins et les entraîneurs soient prêts à gérer la prochaine.

Le plan d’action d’urgence de la LNH exige au moins trois médecins, deux ambulances et des défibrillateurs externes automatisés (DEA) dans tous les arénas, qui ont maintenant des bancs amovibles pour libérer de l’espace pour les soins médicaux.

C’est un plan qui a évolué : les tests d’électrocardiogramme (ECG) sont devenus obligatoires pour les joueurs en 1998, et en 2005, un médecin devait simplement se trouver à moins de 50 pieds des bancs et les DEA à proximité.

Après que Peverley se soit effondré lors d’un match à Dallas en mars 2014, la LNH a exigé que le médecin sur place soit un spécialiste actif et formé en gestion des urgences. Au cours des années qui ont suivi, des améliorations ont été apportées aux capacités de maintien de la vie cardiaque et des dispositions supplémentaires pour les répétitions de RCR et cardiopulmonaire impliquant des ambulanciers paramédicaux et le personnel de l’aréna.

“La chose la plus importante est que toutes les personnes impliquées dans une pratique ou une compétition soient au courant d’un plan d’action d’urgence, et cela inclut la capacité de reconnaître un arrêt cardiaque, d’initier la RCR le plus rapidement possible et d’avoir accès à un DEA. le plus rapidement possible », a déclaré le Dr Ben Levine, professeur de médecine interne et de cardiologie au Southwestern Medical Center de l’Université du Texas, qui a traité Peverley. “Plus vite vous pouvez lancer cette cascade d’événements, plus il y a de chances d’avoir un résultat positif.”

Le Dr Terry DeFreitas de l’Université de l’Alberta a déclaré que 2 minutes est le temps de réponse idéal pour commencer la RCR et l’utilisation d’un DEA. Elle a dit qu’elle croyait que cela aidait le personnel médical à connaître l’aréna et pour les ambulances à être près de la glace.

“Cela ne vous donne pas beaucoup de temps”, a déclaré DeFreitas.

Le travail rapide d’entraîneurs comme Ray Barile des Blues avec Pronger et à nouveau avec Bouwmeester en février 2020 et Anthony Colucci de Detroit avec Fischer a peut-être sauvé la vie des joueurs. Il existe maintenant un plan pour répondre en quelques secondes.

Le défenseur à la retraite Mathieu Schneider, qui était à côté de Fischer lorsque son coéquipier s’est effondré en 2005, a déclaré que le personnel médical méritait beaucoup de crédit.

« Je pense vraiment que nous sommes arrivés à un point, à un moment donné, où nous sommes préparés à presque tout ce qui peut arriver dans une situation de match », a déclaré Schneider, qui agit à titre d’adjoint spécial au directeur général de l’AJLNH.

La Ligue de hockey continentale basée en Russie en 2008 a vu l’espoir des Rangers de New York Alexei Cherepanov, âgé de 19 ans, mourir d’une insuffisance cardiaque pendant un match. À l’époque, il n’y avait pas d’ambulance sur place et pas de défibrillateur fonctionnel. Par la suite, la ligue a pris des mesures pour imposer non seulement ces changements, mais aussi pour exiger des examens physiques complets pour les joueurs et plus encore.

« La KHL a certainement appris des leçons là-bas, surtout si elle devait faire venir des joueurs là-bas à ce moment-là », a déclaré John Davidson, qui a passé près de cinq décennies dans le hockey et est maintenant président des opérations de hockey pour le Columbus Blue. Vestes.

Davidson a pris beaucoup de rondelles à la poitrine et au cou en tant que gardien de but de la LNH de 1973 à 1982 et était un diffuseur lors du match lorsque Pronger a été frappé. Davidson a appris à apprécier la quantité de travail nécessaire pour protéger les joueurs.

“C’est une partie importante de ce que nous faisons”, a déclaré Davidson. « Nous ne nous contentons pas de nous présenter, de lâcher la rondelle, de jouer le match et de rentrer à la maison. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses, et je me sens très à l’aise avec le niveau de sécurité que nous avons avec la LNH. »

La NFL examinera maintenant comment l’arrêt cardiaque de Hamlin a été géré, tout comme la LNH a étudié ses cas pour voir ce qui peut s’améliorer.

“C’est la clé pour bien faire quoi que ce soit”, a déclaré Levine. “Voyez ce qui s’est passé lors de votre événement ou d’un autre événement, demandez : ‘Que faisons-nous et pouvons-nous mieux faire ?'”

___

Suivez l’écrivain AP Hockey Stephen Whyno sur Twitter à https://twitter.com/SWhyno

___

AP NHL : https://apnews.com/hub/NHL et https://twitter.com/AP_Sports

Stephen Whyno, Associated Press