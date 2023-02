Les événements 100 Men Who Care reviennent à Penticton la semaine prochaine avec un accent sur la santé mentale

Un événement communautaire de plus de 12 ans revient à Penticton la semaine prochaine, le tout dans le but d’en apprendre davantage sur ceux qui font une différence dans le sud de l’Okanagan.

L’événement 100 Men Who Care, basé à Penticton, revient pour son premier événement de 2023 le mardi 7 février, lorsqu’ils se réuniront à Tin Whistle Brewing de 17 h 30 à 18 h 30, avec la sensibilisation à la santé mentale comme thème de la soirée.

Organisé par la Community Foundation of the South Okanagan Similkameen, les membres du groupe entendront des présentations de « style Dragon’s-Den » d’organismes de bienfaisance de toute la région.

Chaque organisation qui fait un pitch recevra des fonds quoi qu’il arrive. La meilleure présentation recevra cependant le don le plus important en fin de soirée.

Depuis la création de l’événement en 2009, plus de 132 000 $ ont été remis à 62 organismes de bienfaisance différents, dont la South Okanagan Brain Injury Society, la South Okanagan Women in Need Society et le Penticton and District Arts Council.

Chaque membre du groupe fera un don de 100 $ au pool de dons avant l’événement.

En mai 2022, un événement 100 Men Who Care a réuni un total de 90 personnes en tant que membres pour soutenir trois organismes de bienfaisance du sud de l’Okanagan.

Le groupe se réunit toujours exactement quatre fois par an.

Parallèlement au 7 février, 100 Men Who Care organise des événements les 9 mai, 12 septembre et 28 novembre en 2023.

Ce mardi, la restauration du restaurant Fairview Road The Nest sera assurée par l’entreprise locale StruthersTech.

